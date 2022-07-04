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Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

04.07.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

DENİZLİ AA) - Denizli'de Kurban Bayramı öncesi, emniyet ve jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetimi başladı.

Kurban Bayramı tatili öncesi kenti çevreleyen kara yollarındaki uygulama noktalarında denetimler sıklaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Binbaşı Ferdi Günüç ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mithat Tüzüner de helikopterle Denizli-Afyonkarahisar ile Denizli-Uşak kara yollarında havadan denetleme yaptı.

Helikopterden belirlenen kural ihlallerinin bildirildiği 10 uygulama noktasında hatalı 36 sürücüye ceza uygulandı.

Bayram tatili süresince helikopter destekli denetimlerin süreceği ifade edildi.

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

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Anahtar Kelimeler:
emniyet jandarma trafik polisi

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