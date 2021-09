Denizlispor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 27 Eylül Pazartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklama yapan teknik direktör Serhat Gülpınar, ligin 7. haftasında sahalarında zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

Takımına güvendiğini belirten Gülpınar, "İlk 6 haftada her takımın, her takımı yenecek seviyede olduğunu gördük. Maçların içeride ve dışarıda favorisi olmuyor. Her maç çekişmeli geçiyor. Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu." dedi.

Gülpınar, geç kurulan bir kadro oldukları için kondisyon seviyelerinin henüz istenilen seviyede olmadığını dile getirdi.

Futbolcuların hazır olma süresinin 6-8 haftayı bulduğunu ancak bunu aza indirmeye çalıştıklarını ifade eden Gülpınar, "Takımımızın yüzde 50'si daha yarı seviyede. Bir taraftan kondisyon seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz, bir taraftan da maç oynuyoruz. Milli maç arasından sonra takım olarak yüzde 80 seviyesine çıkarız. En son toplanan, en geç çalışmalara başlayan takımız ancak sürekli üstüne koyarak ilerliyoruz.” diye konuştu.