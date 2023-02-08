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Deprem ağır hasar alan illerin takımlarından Yeni Malatyaspor ve Hatayspor ligden çekiliyor mu? Avukatlar harekete geçti!

08.02.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor, tüm hakları saklı kalmak kaydıyla liglerden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunacağı iddia edildi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde büyük yara alan iki ilin kulübü, kendi içlerinde yaptıkları değerlendirmeyle bu kanıya vardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde en çok etkilenen illerden olan Malatya ve Hatay'da takımlar harekete geçti. Süper Lig'de bulunan Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor, Süper Lig'den çekilmek için TFF'ye başvuruda bulunacağı iddia edildi.

AVUKATLAR BAŞVURUDA BULUNACAK

AVUKATLAR BAŞVURUDA BULUNACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre; Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor, tüm hakları saklı kalmak kaydıyla liglerden çekilmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunacağı iddia edildi.

YENİ MALATYASPOR'DA AHMET EYÜP TÜRKASLAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

YENİ MALATYASPOR'DA AHMET EYÜP TÜRKASLAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber gelmişti. 28 yaşındaki kaleci Eyüp Ahmet Türkaslan’ın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmıştı.

BU SEZON OYNANMAMIŞ SAYILACAK

BU SEZON OYNANMAMIŞ SAYILACAK

TFF'nin bu talebi kabul etmesi halinde, iki takım bu yılı oynanmamış sayacak ve önümüzdeki sene aynı ligden devam edecek.

KASTAMONUSPOR ÖRNEĞİ

KASTAMONUSPOR ÖRNEĞİ

Geçtiğimiz yıl Kastamonu'da meydana gelen selden dolayı tüm şehir büyük bir afet yaşamıştı. Bunu sebep gösteren Kastamonuspor Kulübü, 2021-22 sezonundan ligden çekilmişti. 2022-23 sezonunda Kastamonuspor ligde yarışmaya devam etmişti.

FUTBOLCULAR KORKU HALİNDE

FUTBOLCULAR KORKU HALİNDE

Özellikle yabancı futbolcuların ülkelerine dönme isteği iki kulübü harekete geçirdi. Bazı yerli futbolcuların da memleketlerine gitmek istemesi takımların elini kolunu bağladı.

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