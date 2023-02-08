Deprem ağır hasar alan illerin takımlarından Yeni Malatyaspor ve Hatayspor ligden çekiliyor mu? Avukatlar harekete geçti!

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde en çok etkilenen illerden olan Malatya ve Hatay'da takımlar harekete geçti. Süper Lig'de bulunan Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor, Süper Lig'den çekilmek için TFF'ye başvuruda bulunacağı iddia edildi.