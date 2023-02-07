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  4. Deprem için paylaşım yapmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo İstanbul'a geliyor!

Deprem için paylaşım yapmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo İstanbul'a geliyor!

07.02.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın 23 yaşındaki on numarası Nicolo Zaniolo transferinde sona yaklaşıldı. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performansla geleceği en iyi oyuncuları arasında olacağı tahmin edilen Zaniolo Galatasaray için uçağa bindi. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Roma
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Roma'dan Nicolo Zanilo'yu listesine alırken, Sarı-Kırmızılılar bu transferde son aşamaya geldi.

İMZA İÇİN GELİYOR

İMZA İÇİN GELİYOR

Alınan bilgiye göre Galatasaray ile her konuda anlaşan Zaniolo, transfer için İstanbul'a geliyor.

20 MİLYON EURO...

20 MİLYON EURO...

Sarı-Kırmızılılar İtalyan yıldız için, Roma'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME

4 YILLIK SÖZLEŞME

Zaniolo, Galatasaray'a 2027 yılına kadar imza atacak. Yıldız 10 numaranın sözleşmesinde ayrıca 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alacak. Zaniolo, İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

DEPREM PAYLAŞIMI YAPMIŞTI!

DEPREM PAYLAŞIMI YAPMIŞTI!

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Genç oyuncu depremden paylaştığı bir fotoğrafa kalp ve Türkiye bayrağı emojisi koyarken, taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

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