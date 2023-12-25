Derbi bitti, yankıları sürüyor! Hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a demediklerini bırakmadılar "Bunlar mı şampiyon şimdi?"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oldu. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi. 43'er puanla zirve mücadelesini sürdüren iki ekip de galibiyet ararken, mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı skorla 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Faullerle sıklıkla duran mücadelede gösterilen performans seyircileri pek de tatmin etmezken, spor yazarları da karşılaşmaya dair dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

