Derbi sonrası her şey değişti! Dünyaca ünlü tahmin platformu Süper Lig şampiyonunu duyurdu... 1 puan farkla şampiyon!

Süper Lig'de 26. hafta tamamlanırken lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında bıraktığı 2 puanla herkesi şaşırtmıştı. Zirvede yaşanan bu puan kaybı sonrası Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe fırsatı kaçırmamış ve rakibi Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek farkı 4 puana indirmişti.

ŞAMPİYONU AÇIKLADI

Ligin bitimine 11 hafta kala 4 puana inen şampiyonluk yarışı daha da çekişmeli bir hale gelirken. Futbolseverler, hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini merak ediyor. Yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index de Süper Lig şampiyonuna dair dikkat dikkat çeken bir tahminde bulunurken yaptığı bu tahmin gündem oldu.

İŞTE O TAHMİNLER...