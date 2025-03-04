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  4. Derbi sonrası her şey değişti! Dünyaca ünlü tahmin platformu Süper Lig şampiyonunu duyurdu... 1 puan farkla şampiyon!

Derbi sonrası her şey değişti! Dünyaca ünlü tahmin platformu Süper Lig şampiyonunu duyurdu... 1 puan farkla şampiyon!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 13:00
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Süper Lig’de bitime 11 hafta kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4’e inerken şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmış durumda. Futbolseverler, şampiyonluk mücadelesinin nasıl şekilleneceğini merak ederken, yapay zeka destekli Euro Club Index’ten sürpriz bir tahmin geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de 26. hafta tamamlanırken lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında bıraktığı 2 puanla herkesi şaşırtmıştı. Zirvede yaşanan bu puan kaybı sonrası Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe fırsatı kaçırmamış ve rakibi Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek farkı 4 puana indirmişti.

ŞAMPİYONU AÇIKLADI

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Ligin bitimine 11 hafta kala 4 puana inen şampiyonluk yarışı daha da çekişmeli bir hale gelirken. Futbolseverler, hangi takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini merak ediyor. Yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index de Süper Lig şampiyonuna dair dikkat dikkat çeken bir tahminde bulunurken yaptığı bu tahmin gündem oldu.

İŞTE O TAHMİNLER...
Canlı Skor

10) KASIMPAŞA

10) KASIMPAŞA

48 PUAN

9) RİZESPOR

9) RİZESPOR

48 PUAN

8) GÖZTEPE

8) GÖZTEPE

51 PUAN

7) TRABZONSPOR

7) TRABZONSPOR

51 PUAN

6) BAŞAKŞEHİR

6) BAŞAKŞEHİR

54 PUAN

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Süper Lig son dakika Şampiyonluk beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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