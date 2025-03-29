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  4. Derbide inanılmaz gol! Topu tam 40 metre sürdü tüm sahayı tek başına geçti... Beşiktaş-Galatasaray maçında gol perdesini açtı

Derbide inanılmaz gol! Topu tam 40 metre sürdü tüm sahayı tek başına geçti... Beşiktaş-Galatasaray maçında gol perdesini açtı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2025 21:10
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Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinde gol perdesi karşılaşmanın 23. dakikasında açılırken kaydedilen gol gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde namağlup lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken mücadelenin gol perdesi 23. dakikada açıldı.

40 METRE SÜRDÜ, GOLÜ BULDU

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Galatasaray'ın atağı sonrası gelişen kontra atakta sol kanattan topla buluşan Rafa Silva, yaklaşık 40 metre topu sürdü ve Davinson Sanchez'i çalımlayarak topu yakın köşeden ağlara gönderdi ve derbide gol perdesini açan isim oldu.

İLK ŞUT GOL OLDU

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Karşılaşmadaki ilk şut gol olurken, Rafa Silva bu sezon tüm kulvarlarda 14. golüne imza attı.

'RÜZGARIN OĞLU'

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Rafa Silva'nın kaydettiği bu gol sonrası taraftarlar sosyal medya kendisine 'Rüzgarın oğlu' yakıştırmasında bulundu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alımıştır)

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Anahtar Kelimeler:
Derbi son dakika beşiktaş galatasaray
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