Derbinin bile önüne geçen pozisyon... Icardi'nin Djiku ile girdiği pozisyon penaltı mı? Eski hakemler açıkladı!

Süper Lig'in 18. haftası, dev derbiye sahne oldu. Zirvenin ortaklarının mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Özellikle Arda Kardeşler ve ekibinin, Galatasaray'ın penaltı beklentisi içinde olduğu pozisyona ilişkin kararları konuk ekip cephesinde yoğun itirazlara neden oldu.

Maçta dakikalar 22'yi gösterirken, Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Djikı ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalırken Icardi penaltı itirazında bulundu. Hakem Arda Kardeşler kısa süreliğine VAR ile iletişime geçse de devam kararı verdi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

BURUK: YUMRUK ATILDI

Okan Buruk maç sonu söz konusu pozisyon ile ilgili olarak, "İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Bu pozisyona dair eski hakemler de görüşlerini açıkladı. Peki penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

