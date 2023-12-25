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  4. Derbinin bile önüne geçen pozisyon... Icardi'nin Djiku ile girdiği pozisyon penaltı mı? Eski hakemler açıkladı!

Derbinin bile önüne geçen pozisyon... Icardi'nin Djiku ile girdiği pozisyon penaltı mı? Eski hakemler açıkladı!

25.12.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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Ligin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0'lık sonuçla geride kalırken, karşılaşmanın 22. dakikasında Icardi ve Djiku arasında yaşanan pozisyonun yankıları sürüyor. Peki, Sarı-Kırmızılılar'ın yoğun şekilde itiraz ettiği pozisyon için eski hakemler ne dedi?

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 18. haftası, dev derbiye sahne oldu. Zirvenin ortaklarının mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Özellikle Arda Kardeşler ve ekibinin, Galatasaray'ın penaltı beklentisi içinde olduğu pozisyona ilişkin kararları konuk ekip cephesinde yoğun itirazlara neden oldu.

Maçta dakikalar 22'yi gösterirken, Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Djikı ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalırken Icardi penaltı itirazında bulundu. Hakem Arda Kardeşler kısa süreliğine VAR ile iletişime geçse de devam kararı verdi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

BURUK: YUMRUK ATILDI

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Okan Buruk maç sonu söz konusu pozisyon ile ilgili olarak, "İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Bu pozisyona dair eski hakemler de görüşlerini açıkladı. Peki penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Canlı Skor

FIRAT AYDINUS: KIRMIZI KART VE PENALTI

FIRAT AYDINUS: KIRMIZI KART VE PENALTI

"Maçın konuşulan tek majör pozisyonu. Biz maçı izlerken de gelen 3 farklı açıyı gördük. Bu 3 açıya göre yorum yapacağız. Üzerine basa basa söylüyorum. Başka bir görüntü çıkarsa yorum değişebilir. Top oyunda, pozisyon ceza sahası içerisinde. Icardi, Djiku'nun formasını çekiyor. Akabinde Djiku'nun savurduğu şiddetli bir kolu var. Bu açılara göre Icardi'nin kafa yüz kısmına geliyor. Teknik anlamda bu pozisyonda Fenerbahçe'nin lehine faul ve Djiku'nun yaptığı şiddetli eylemden kırmızı kart veya top oyunda olduğu için bu ikili mücadele herhangi bir faulü gerektirmiyor, mücadele diyebilir. Djiku'nun yaptığı eylem kırmızı kart ve penaltı ama bu açılara göre diyorum, üzerine basa basa... İki karardan biri; ya eylemin öncesinde Icardi faul yaptı deyip faul diyecek veya Djiku'nun yaptığı eylem kırmızı ve penaltı gerektirecek. Sadece VAR'ın elinde bu açılar varsa hakeme net kanıt sunamadığı için çağırmamıştır."

RIDVAN DİLMEN: PENALTI VERİLMELİYDİ

RIDVAN DİLMEN: PENALTI VERİLMELİYDİ

"Gördüğümüz açıdan tartışmasız penaltı. En son giderken tokat atıyor. VAR hakemi çağırsa 5 saniye bakar penaltıyı verirdi. Verilmemesi, çağrılmaması mümkün olmayan bir penaltı."

ERMAN TOROĞLU: BİLMİYORUM

ERMAN TOROĞLU: BİLMİYORUM

"Bir sol eli şöyle geliyor, sağ eli böyle geliyor. Yani ikili mücadele, itme kakma... Bu görüntü bana bir şey vermiyor. İkisi de birbirini çekiyor, itiyor. Djiku'nun bir hareketi var ama geliyor mu, gelmiyor mu? Bu açıdan penaltı diyen adam varsa... Bilmiyorum."

AHMET ÇAKAR: "NET PENALTI VE KIRMIZI KART"

AHMET ÇAKAR: "NET PENALTI VE KIRMIZI KART"

"Djiku'nun Icardi'ye top oyundayken yumruk-tokat karışımı hareketin karşılığı net bir penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. Fenerbahçe hakemle aldığı 1 puana şükretmeli…"

DENİZ ÇOBAN: PENALTI

DENİZ ÇOBAN: PENALTI

"Maç 26 kameradan çekildi, 10 kamera pozisyonu yakaladı. Maçın hakemi topu takip ediyor. Djiku sağ kolunu savuruyor ama Icardi'nin kafasına geldiğini düşünmüyorum. Sağ kol değil ama sol kol, Icardi'nin yüzüne geliyor. Şiddetini görsem, kırmızı kart belki diyebilirdim ama onu göremiyorum. Penaltı ve sarı kart olmalıydı. Icardi yüzüne darbe aldıktan sonra yüzünü tutarak düşüyor. Hakem için çok ölü bir noktada. Hakemi suçlayamam. VAR 52 saniye kontrol etmiş pozisyonu. 10 kameraya bakmışlardır, hakemi ikna edecek açı bulamadıkları için çağırmamışlardır. Türkiye'de bu tip pozisyonlar oldu, hakemi çağırmamanın daha doğru olduğunu söylediler. VAR bu 26 kameraya bağımsız erişme hakkı var. Yayıncı kuruluş yönetmenine bağlı kalmak zorunda değiller. Bizim izlediğimiz bütün açılar VAR'a ulaştı ve onların da izlediği kesin."

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