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Dev derbide yaşananlar Avrupa basınına böyle yansıdı! "Türkiye'de skandal, Michy Batshuayi karate vuruşu..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.03.2024 09:30
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Ligin 30. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galip ayrığı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından inanılmaz anlar yaşandı. Bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu ortalık bir anda savaş alanına dönerken, maçın ardından çıkan olaylar Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında kozlarını paylaşan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü sonrasında yaşananlar tüm dünyanın gündeminde. Galatasaray ile amansız bir şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu. Oyun, maç sırasında da birçok defa sahaya yabancı madde atılması sebebiyle durmuştu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası yaşananlar ise stadı adeta cehennem yerine çevirdi.

Canlı Skor

Dev derbide yaşananlar Avrupa basınına böyle yansıdı! "Türkiye'de skandal, Michy Batshuayi karate vuruşu..."

OLAYLI DERBİ AVRUPA BASININA BÖYLE YANSIDI

OLAYLI DERBİ AVRUPA BASININA BÖYLE YANSIDI

Sarı-lacivertli futbolcular aldıkları galibiyeti orta sahada kutlamak istedikleri sırada sahaya çok sayıda taraftar indi. Orta sahada başlayan arbede bir anda kaosa dönüştü. Güvenlik görevlilerinin kontrol altında tutmakta zorlandıkları olaylar, Fenerbahçeli futbolcu ve teknik heyetin zar zor tünele girip yeşil zeminden ayrılması sonrası sonlanabildi.

Yaşananlar Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte olaylı derbi sonrası yaşananların Avrupa basınına yansımaları:

BBC Sport

BBC Sport

Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

The Sun

The Sun

Chelsea’nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi.

Mirror

Mirror

Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı.

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