Dev derbide yaşananlar Avrupa basınına böyle yansıdı! "Türkiye'de skandal, Michy Batshuayi karate vuruşu..."

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında kozlarını paylaşan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü sonrasında yaşananlar tüm dünyanın gündeminde. Galatasaray ile amansız bir şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu. Oyun, maç sırasında da birçok defa sahaya yabancı madde atılması sebebiyle durmuştu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası yaşananlar ise stadı adeta cehennem yerine çevirdi.
Sarı-lacivertli futbolcular aldıkları galibiyeti orta sahada kutlamak istedikleri sırada sahaya çok sayıda taraftar indi. Orta sahada başlayan arbede bir anda kaosa dönüştü. Güvenlik görevlilerinin kontrol altında tutmakta zorlandıkları olaylar, Fenerbahçeli futbolcu ve teknik heyetin zar zor tünele girip yeşil zeminden ayrılması sonrası sonlanabildi.
Yaşananlar Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte olaylı derbi sonrası yaşananların Avrupa basınına yansımaları:
Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Chelsea’nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi.
Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı.