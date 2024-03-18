Dev derbide yaşananlar Avrupa basınına böyle yansıdı! "Türkiye'de skandal, Michy Batshuayi karate vuruşu..."

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında kozlarını paylaşan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğü sonrasında yaşananlar tüm dünyanın gündeminde. Galatasaray ile amansız bir şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu. Oyun, maç sırasında da birçok defa sahaya yabancı madde atılması sebebiyle durmuştu. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası yaşananlar ise stadı adeta cehennem yerine çevirdi.

