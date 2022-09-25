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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu:

25.09.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hedefimiz, vatandaşlarımızın üreterek zenginleştiği bir Türkiye'dir"

SİİRT (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hedefimiz, vatandaşlarımızın üreterek zenginleştiği bir Türkiye'dir." dedi.

Babacan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, etnik kimliği, inancı, mezhebi ne olursa olsun her vatandaşın bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı olduğunu söyledi.

Parti olarak özgür ve zengin bir Türkiye için yola çıktıklarını dile getiren Babacan, hukuk içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Babacan, "Hukuksuzlukla mücadeleleri bile hukuk içerisinde yapacağız. Çünkü devlete yakışan, hukuk içinde hareket etmektir. Devlete yakışan, adaleti sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonominin temelinde hukuk, adalet, özgürlük ve demokrasi olduğunu aktaran Babacan, sosyal yardımları ihtiyacı olan herkese ulaştıracaklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine asgari gelir desteği sağlayacaklarını belirten Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhtiyacı olan herkesin asgari ihtiyacını karşılayacak bir geliri devletin garanti etmesi demek. Bizim nihai hedefimiz, tek bir vatandaşımızın bile sosyal yardıma muhtaç olmadığı bir Türkiye'dir. Hedefimiz, vatandaşlarımızın üreterek zenginleştiği bir Türkiye'dir. Herkesin çalışarak hak ettiği yaşam seviyesine ulaşana kadar bunun için çalışacağız. Çocukların eğitim ihtiyaçları için de özel programlar devreye sokacağız."

DEVA Partisi İl Başkanı Umut Dayanan da mitingde bir konuşma yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu:

- "Hedefimiz, vatandaşlarımızın üreterek zenginleştiği bir Türkiye'dir"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Siirt mitinginde konuştu

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Ali Babacan miting DEVA Partisi

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