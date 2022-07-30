"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Kocaeli'de başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Başar ve çeşitli kurumların temsilcileri de AA standını ziyaret etti.

Gençlere devletin sunduğu imkanların uzmanlar tarafından yüz yüze anlatıldığını belirten Başar, şunları kaydetti:

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar: - "Gençlerin geleceklerini kurarken, kariyerlerini planlarken devletin her imkanıyla neler yapabilecekleri hususunda bilgi sahibi olmalarını istiyoruz" - Etkinlikte AA da stant açtı

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