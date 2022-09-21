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Devre arası bombası! Sacha Boey için 12 milyon Euro'ya anlaşılıyor

21.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sezona bomba gibi bir giriş yapan Sacha Boey için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Sözleşmesinin uzatılması için devreye giren Galatasaraylı yöneticiler, devre arasında Sacha'nın mukavelesini yenileyecek.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da parlayan oyuncuların başında gelen Sacha Boey için sarı-kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çeken Sacha Boey, şimdiden radara takıldı. Galatasaray yönetimi de geç kalmadan genç oyuncunun sözleşmesini yenileme kararı aldı.

SERBEST KALMA MADDESİ KOYULACAK

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Sacha Boey'i kulüpte tutabilmek için farklı bir yöntem izlenecek. Genç oyuncunun potansiyelli olmasından dolayı serbest kalma maddesi koymayı planlayan sarı-kırmızılı yöneticiler, bu bedelin ödendiği taktirde Sacha'yı mecburen bırakacak. Aksi halde sözleşme yenilemeye yaklaşmayacak olan Sacha Boey için böyle bir yol izlenecek. Fransız oyuncunun serbest kalma bedelinin 12 milyon Euro civarında olması bekleniyor.

SACHA BOEY FOTOĞRAFLARI

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