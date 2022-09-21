Devre arası bombası! Sacha Boey için 12 milyon Euro'ya anlaşılıyor

Galatasaray'da parlayan oyuncuların başında gelen Sacha Boey için sarı-kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çeken Sacha Boey, şimdiden radara takıldı. Galatasaray yönetimi de geç kalmadan genç oyuncunun sözleşmesini yenileme kararı aldı.

SERBEST KALMA MADDESİ KOYULACAK

Sacha Boey'i kulüpte tutabilmek için farklı bir yöntem izlenecek. Genç oyuncunun potansiyelli olmasından dolayı serbest kalma maddesi koymayı planlayan sarı-kırmızılı yöneticiler, bu bedelin ödendiği taktirde Sacha'yı mecburen bırakacak. Aksi halde sözleşme yenilemeye yaklaşmayacak olan Sacha Boey için böyle bir yol izlenecek. Fransız oyuncunun serbest kalma bedelinin 12 milyon Euro civarında olması bekleniyor.