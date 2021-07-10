Diego Costa'nın menajeri Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş‘ın peşinde olduğu ve bonservisi elinde olan başarılı forvet oyuncusu Diego Costa’nın menajeri Türkiye’ye geldi. İşte Pasalic'in açıklamaları... Beşiktaş, Ghezzal ile her konuda anlaşma sağladı!

DIEGO COSTA'NIN MENAJERİNDEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Diego Costa’nın Türkiye’ye gelmek istediğini belirten Dino Pasalic “Beşiktaş dahil birçok takımdan teklif aldık. Diego Costa Türkiye’deki futbol heyecanını biliyor ve izliyor. Beşiktaş’ta Pepe, Guti, Quaresma gibi oyuncuların oynadığını biliyor. Taraftar heyecanını özlediğini belirtti ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor. Şartlarımızı Beşiktaş’a ilettik. Bekliyoruz” diye konuştu.

GARANTİ ÜCRETTE FARK 1 MİLYON € Devler Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş’ta daha önce Mario Mandzukic (35), Dries Mertens (34) ve Edin Dzeko’nun (35) isimleri gündeme gelirken Roma’da Jose Mourinho’nun Dzeko’yu takımda görmek istediğini açıklamasının ardından Bosnalı oyuncu adaylar arasından çıktı.

32 yaşındaki Diego Costa diğer adaylara oranla daha genç bir isim olarak dikkat çekerken Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro + 1.5 milyon Euro imza parası önerdiği yıldız oyuncunun garanti ücret olarak 3.5 milyon Euro’da direttiği öğrenildi.

438'E GİTTİ, 60'A GERİ DÖNDÜ Atletıco Madrid’deki ilk dönemi ve 3 yıllık Chelsea macerasında Diego Costa kariyerinin adeta zirvesine ulaştı. Öyle ki bu performans sonrası 2014-15 sezonunda 38 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer oldu. Ada’da geçirdiği 3,5 yılda 120 maça çıkan Costa 58 gol atıp 24 asist yaparken 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 de lig kupası zaferi yaşadı.