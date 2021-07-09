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Beşiktaş, Ghezzal ile her konuda anlaşma sağladı!

09.07.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın bu sezon da kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Beşiktaş yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Ghezzal ile her konuda anlaşma sağladı!

Beşiktaş Rachid Ghezzal transferini bitirmek için menajeriyle görüşmelerini tamamladı.

A Spor'un haberine göre İstanbul'a gelen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli, Beşiktaş yönetimi ile görüşmelerini gerçekleştirdi. Beşiktaş, Ghezzal ile anlaşma sağladı ve artık top tamamen Leicester City'e geldi.

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KOLAYLIK İSTEYECEK

Fazuli'nin Leicester City ile yapacağı görüşmede Ghezzal'ın Beşiktaş'ta oynama isteği iletecek ve kolaylık isteyecek. Daha sonra Beşiktaş Yönetimi, Leicester'a teklif yapacak. Beşiktaş'ın İngiliz ekibine nasıl bir teklif yapacağı beklenmeye başlandı.

Önümüzdeki hafta Leicester City tarafıyla görüşecek olan Anoir Fazuli'nin yürüteceği pazarlıkların nasıl sonuçlanacağı şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

Rachid Ghezzal geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve Süper Lig'de 31 maçta 8 gol 17 asist üreterek unutulmaz bir performansa imza atmıştı.

GALATASARAY ÇOK İSTEDİ

Galatasaray'ın da yıldız oyuncuyu çok istediği ve Ghezzal'ın menajeri ile görüştüğü ortaya çıktı. Fakat Ghezzal, Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta forma giymek istediğini iletmesi üzerine bu görüşme sona erdi. Beşiktaş ile her konuda anlaşan Ghezzal'ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlıların kampına katılarak yeni sezona hazırlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aman gsye gelmesin amannn
@gb_serdar heheee şimdi öylemi oldu:)))

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