Dilan ve Engin Polat'ı ikinci kez yakan kayıtlar ortaya çıktı! İletişimi Sezgin Polat kurmuş

Polat ailesinin ikinci kez tutuklanmasına neden olan delillerin izi sürüldü. Şarkıcı Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasına dair yürütülen soruşturmada hem tetikçilerin hem de Polatların, telefon kayıtları incelendi. Aileyi yakan da o kayıtlar oldu.
DOSYANIN ŞİFRELERİ ORTAYA ÇIKTI
Polatların HTS kayıtları, para transferleri yani arkalarında bıraktıkları izler, Banu Parlak'a yönelik saldırıdaki aracıya götürdü. Dilan, Engin ve baba Sezgin Polat'ın silahlı saldırıya azmettirme suçundan tutuklandıkları dosyanın şifreleri ortaya çıktı.
4 SAAT ARAYLA İŞYERİ KURŞUNLANDI
Dilan ve Banu Parlak aslında eski ortaklar... Ortaklık ise uzun zaman önce bozuldu, dostluk da bitti. Kanlı bıçaklı oldular, hatta Banu Parlak'ın işyeri 1,5 ay önce 4 saat arayla 2 kere kurşunlandı.
Banu Parlak saldırı sonrası "Beni günlerdir aleni tehdit ediyorlar, can güvenliğimden şüphe ediyorum" demişti. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda tetikçi dahil 5 kişi tutuklandı.
Banu Parlak'ın işyerini kurşunlayanlar ve diğer şüpheliler mercek altına alındı. Tüm banka hesapları ve telefon kayıtları incelemeye alındı.
ÇALIŞMANIN UCU POLATLARA KADAR UZANDI
İfadelerinde "Para aldık" dediler ve bir aracından bahsettiler ama azmettiriciyi tanımıyorlardı. Örgütlü suçlar savcısı, Banu Parlak'ın işyerinin kurşunlanması olayının peşini bırakmayıp adeta iğne ile kuyu kazdı. Yapılan çalışmanın ucu Polat ailesine kadar uzandı.