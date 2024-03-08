Dilber bu kez ağlattı! İnci Taneleri'ndeki o sahne sosyal medyada gündem oldu! Destek yağdı

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı 'İnci Taneleri', yedinci bölümü ile ekrana geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithaf edilen ve “Yaşayan, yaşatan ve yaşam savaşı veren tüm kadınlara…” mesajıyla başlayan dizinin son bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Son haline 'estetik' dendi! Kayıtsız kalamadı



O SAHNEYE YORUM YAĞDI

Dizinin son bölümünde Dilber’in zor günlerinde yanında olan Azem, hastanede nöbet tutmaya başladı.

Dilber’in, kendisine moral vermeye çalışan Azem’e söylediği, “Hayatım boyunca bütün bedelleri ben ödedim. Bundan sonra da öyle olacak.

'HESABI DİLBER ÖDER' Herkes yer içer hesabı Dilber öder” ifadesi izleyenleri duygulandırdı.

PAVYONDA “KADINA ŞİDDET” PROTESTOSU! Daha yayın hayatına başlamadan önce fragmanları sebebi ile kadına yönelik şiddeti romantize ettiği iddiasıyla eleştirilen, “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisi ters köşe yaptı. Dilber, bu kez ağlattı ve şiddet gören tüm kadınların adeta sesi oldu.