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  4. Dilber bu kez ağlattı! İnci Taneleri'ndeki o sahne sosyal medyada gündem oldu! Destek yağdı

Dilber bu kez ağlattı! İnci Taneleri'ndeki o sahne sosyal medyada gündem oldu! Destek yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 08:46
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Yılmaz Erdoğan'ı yıllar sonra televizyon ekranlarına döndüren İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü büyük ses getiren dizinin son bölümüne Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği şiddete uğrayan Dilber karakterine destek yağdı.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı 'İnci Taneleri', yedinci bölümü ile ekrana geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithaf edilen ve “Yaşayan, yaşatan ve yaşam savaşı veren tüm kadınlara…” mesajıyla başlayan dizinin son bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.

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O SAHNEYE YORUM YAĞDI

Dizinin son bölümünde Dilber’in zor günlerinde yanında olan Azem, hastanede nöbet tutmaya başladı.
Dilber’in, kendisine moral vermeye çalışan Azem’e söylediği, “Hayatım boyunca bütün bedelleri ben ödedim. Bundan sonra da öyle olacak.

'HESABI DİLBER ÖDER'

'HESABI DİLBER ÖDER'
Herkes yer içer hesabı Dilber öder” ifadesi izleyenleri duygulandırdı.

PAVYONDA “KADINA ŞİDDET” PROTESTOSU!

PAVYONDA “KADINA ŞİDDET” PROTESTOSU!
Daha yayın hayatına başlamadan önce fragmanları sebebi ile kadına yönelik şiddeti romantize ettiği iddiasıyla eleştirilen, “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisi ters köşe yaptı. Dilber, bu kez ağlattı ve şiddet gören tüm kadınların adeta sesi oldu.
Senaryo gereği kocasından dayak yediği için müzikholde sahne alamayan Dilber’i, iş arkadaşları da yalnız bırakmadı. Müzikholde çalışan kadınlar, Dilber’in uğradığı şiddet sonrası karşı bir duruş sergileyerek sahneye çıkmak istemediklerini patronları Kamuran’a söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri ele karakteri
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