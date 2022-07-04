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DİSK'ten TÜİK protestosu

04.07.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİSK'ten TÜİK protestosu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), enflasyon rakamlarını doğru açıklamadığını öne sürerek, "Bilimsel davranın, şeffaf davranın, açık davranın. Halkın, emekçinin cebine girecek parayı azaltmayın. Halkın yoksullaşmasına alet olmayın." dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile bağlı sendikaların başkan ve üyeleri, TÜİK'i protesto etmek amacıyla, Necatibey Caddesi'nde toplandı.

Polis tarafından cadde üzerinde bir noktaya alınan grup üyeleri, burada bir süre TÜİK ve hükümet aleyhine slogan attı.

Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan Çerkezoğlu, 4 Temmuz'un işçiler ve çalışanlar için önemli bir tarih olduğunu belirterek, bugün TÜİK tarafından Haziran 2022 Tüketici Fiyatları Endeksinin aylık 4,95, yıllık ise 78,62 olarak açıklandığını hatırlattı.

TÜİK'in yıllardır iktidarın ücretleri baskılama politikasını hayata geçirmek için enflasyonu ve bütün verileri karartarak açıkladığını öne süren Çerkezoğlu, "Milyonların cebine girecek para milyonların evine girecek ekmek adeta TÜİK tarafından belirleniyor. TÜİK ülkemizde adeta en büyük patron gibi. Bütün emekçilerin gelirleri onun açıkladığı oranlara göre belirleniyor. O nedenle enflasyonun eksik ve hatalı ölçülmesi emekçilerin hakkının gasbedilmesi demektir." şeklinde konuştu.

Enflasyonun doğru ölçülmesi ve TÜİK'in görevini doğru yapması için protesto eylemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Çerkezoğlu, enflasyon esas madde fiyat listesini yayınlamayan TÜİK'in bilgi kararttığını iddia etti.

Arzu Çerkezoğlu, "Bilimsel davranın, şeffaf davranın, açık davranın. Halkın, emekçinin cebine girecek parayı azaltmayın. Halkın yoksullaşmasına alet olmayın." diye konuştu.

DİSK'ten TÜİK protestosu

DİSK'ten TÜİK protestosu

DİSK'ten TÜİK protestosu

DİSK'ten TÜİK protestosu

DİSK'ten TÜİK protestosu

DİSK'ten TÜİK protestosu

DİSK'ten TÜİK protestosu

DİSK'ten TÜİK protestosu

DİSK'ten TÜİK protestosu

DİSK'ten TÜİK protestosu

DİSK'ten TÜİK protestosu

DİSK'ten TÜİK protestosu

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disk tüik türkiye istatistik kurumu

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