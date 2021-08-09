YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

09.08.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Mevlüde Üçdağ: - "Oğlum, güvenlik güçlerimize teslim ol. Senin yolunu gözlüyorum. 4 yıl boyunca senin peşini bırakmadım. 2 yıldır da HDP'nin önündeyim. Seni almadan buradan kalkmayacağım" - Baba Ömer Tokay: - "Oğlum, herkes anne ve babasının yanında. Sen de gel güvenlik güçlerine teslim ol"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 707'nci gününde devam ediyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan Mevlüde Üçdağ, evladını almadan HDP İl Başkanlığı binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Üçdağ, "Anlatmak ve yaşamak bir değil. Çok zor bir acı. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. En büyük acı evlat acısı." dedi.

"Evladımı HDP kandırıp PKK'ya verdi." diyen Üçdağ, evladına seslendi.

Üçdağ, "Oğlum, güvenlik güçlerimize teslim ol. Senin yolunu gözlüyorum. 4 yıl boyunca hiçbir şekilde senin peşini bırakmadım. 2 yıldır da HDP'nin önündeyim. Seni almadan buradan kalkmayacağım." diye konuştu.

Baba Ömer Tokay da oğluna kavuşmak istediğini belirtti.

"Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum." ifadesini kullanan Tokay, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Tokay, "Oğlum, herkes anne ve babasının yanında. Sen de gel güvenlik güçlerine teslim ol." şeklinde konuştu.

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

- Anne Mevlüde Üçdağ: - "Oğlum, güvenlik güçlerimize teslim ol. Senin yolunu gözlüyorum. 4 yıl boyunca senin peşini bırakmadım. 2 yıldır da HDP'nin önündeyim. Seni almadan buradan kalkmayacağım" - Baba Ömer Tokay: - "Oğlum, herkes anne ve babasının yanınd

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:22
Öğle
12:30
İkindi
16:17
Akşam
19:27
Yatsı
20:54

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Yağmur Eczanesi
Yenisehir
Araştırma Eczanesi
Kayapinar
Şifa Eczanesi
Baglar
Ferah Eczanesi
Baglar
Veysel Eczanesi
Baglar
Elit Eczanesi
Kayapinar
Ozan Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.