Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, merkez Sur ilçesindeki Keçi Burcu'ndan Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'na kadar karpuz yüklü develerin de yer aldığı yürüyüşle başladı.

Dağkapı meydanında halk oyunları gösterisinin gerçekleştirildiği festivalde, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünleri stantlarda sergilendi.

Festivalde, çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı. 0-2 yaş arasındaki bebekler, karpuza en yakışan çocuk yarışmasında içi oyulan iri Diyarbakır karpuzlarının içinde poz verdi.

- Kadın çiftçi 51 kilo 400 gramlık karpuzla birinci oldu

Vatandaşların doyasıya eğlendiği etkinlikte, karpuz ağırlık yarışmasında, 51 kilo 400 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı birinci, 48 kilo 900 gramla Adil Aydın ikinci, 47 kilo 600 gramla Mehmet Atlı üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren çocuk ve üreticilere çeşitli ödüllerin verildiği festivalin sonunda sanatçı Ferhat Üngür ve Manuş Baba konser verdi.

- "Yaklaşık 30 bin dekar alanda karpuz yetiştiriliyor"

Vali Ali İhsan Su, festivalde, Diyarbakır'ın birçok güzelliği bünyesinde barındırdığını, tarihi ve kültürel değerleri bulunduğunu söyledi.

Diyarbakır karpuzunun kentin tescilli ürünü olduğunu hatırlatan Su, "Diyarbakır karpuzunu biz tanıtıyoruz, Diyarbakır karpuzu da bizi tanıtıyor." dedi.

Valilik, Büyükşehir ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün üreticileri desteklediğini anlatan Su, şöyle konuştu:

"İlimizde yaklaşık 30 bin dekar alanda karpuz yetiştiriliyor. Bu yıl karpuzda yaklaşık 118 bin ton rekolte bekliyoruz. Diyarbakır karpuzu olarak nitelendirilen karpuzlarımızın yanı sıra sofralık karpuz da yetiştiriyoruz, bunların toplamı 30 bin dekar. Ata tohum olarak, geçmişten günümüze gelen karpuzumuzun devam etmesi için de üreticilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu ata tohumumuz, bu güzel karpuzumuzun üretimi inşallah devam edecek."

Büyükşehir belediyesi olarak "şampiyon adayı karpuzları" üreten çiftçilere gübre ve ilaç desteğinde bulunduklarını anlatan Su, bu desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise kenttin coğrafyasının zengin olduğunu ifade etti.

Birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği kentte karpuzun önemli bir yer tuttuğunu anlatan Eker, "İnsanlar yazın güneşinde su miktarı çok yüksek bir meyveye ihtiyaç hissederler. O nedenle Diyarbakır sıcağındaki insanların ihtiyaç hissettiği bu karpuz bize hayati faydalar sağlıyor. Karpuz yaz meyvesidir. Güvercin gübresiyle Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin bereketiyle yetiştirildiği için ayrı bir lezzete, ayrı bir değere ayrı bir öneme sahiptir." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman ara verilen karpuz festivalini son 3 yıldır Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle görkemli bir şekilde kutladıklarını kaydetti.