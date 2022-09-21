YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

21.09.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karpuz taşıyan develerin yer aldığı yürüyüşle başlayan festivalde, çocuklar arasında karpuz yeme, yuvarlama ve karpuza en yakışan çocuk yarışması, üreticiler arasında da karpuz ağırlık yarışması yapıldı - Vali Ali İhsan Su: - "İlimizde yaklaşık 30 bin dekar alanda karpuz yetiştiriliyor. Bu yıl karpuzda yaklaşık 118 bin ton rekolte bekliyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, merkez Sur ilçesindeki Keçi Burcu'ndan Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'na kadar karpuz yüklü develerin de yer aldığı yürüyüşle başladı.

Dağkapı meydanında halk oyunları gösterisinin gerçekleştirildiği festivalde, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünleri stantlarda sergilendi.

Festivalde, çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı. 0-2 yaş arasındaki bebekler, karpuza en yakışan çocuk yarışmasında içi oyulan iri Diyarbakır karpuzlarının içinde poz verdi.

- Kadın çiftçi 51 kilo 400 gramlık karpuzla birinci oldu

Vatandaşların doyasıya eğlendiği etkinlikte, karpuz ağırlık yarışmasında, 51 kilo 400 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı birinci, 48 kilo 900 gramla Adil Aydın ikinci, 47 kilo 600 gramla Mehmet Atlı üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren çocuk ve üreticilere çeşitli ödüllerin verildiği festivalin sonunda sanatçı Ferhat Üngür ve Manuş Baba konser verdi.

- "Yaklaşık 30 bin dekar alanda karpuz yetiştiriliyor"

Vali Ali İhsan Su, festivalde, Diyarbakır'ın birçok güzelliği bünyesinde barındırdığını, tarihi ve kültürel değerleri bulunduğunu söyledi.

Diyarbakır karpuzunun kentin tescilli ürünü olduğunu hatırlatan Su, "Diyarbakır karpuzunu biz tanıtıyoruz, Diyarbakır karpuzu da bizi tanıtıyor." dedi.

Valilik, Büyükşehir ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün üreticileri desteklediğini anlatan Su, şöyle konuştu:

"İlimizde yaklaşık 30 bin dekar alanda karpuz yetiştiriliyor. Bu yıl karpuzda yaklaşık 118 bin ton rekolte bekliyoruz. Diyarbakır karpuzu olarak nitelendirilen karpuzlarımızın yanı sıra sofralık karpuz da yetiştiriyoruz, bunların toplamı 30 bin dekar. Ata tohum olarak, geçmişten günümüze gelen karpuzumuzun devam etmesi için de üreticilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu ata tohumumuz, bu güzel karpuzumuzun üretimi inşallah devam edecek."

Büyükşehir belediyesi olarak "şampiyon adayı karpuzları" üreten çiftçilere gübre ve ilaç desteğinde bulunduklarını anlatan Su, bu desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise kenttin coğrafyasının zengin olduğunu ifade etti.

Birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği kentte karpuzun önemli bir yer tuttuğunu anlatan Eker, "İnsanlar yazın güneşinde su miktarı çok yüksek bir meyveye ihtiyaç hissederler. O nedenle Diyarbakır sıcağındaki insanların ihtiyaç hissettiği bu karpuz bize hayati faydalar sağlıyor. Karpuz yaz meyvesidir. Güvercin gübresiyle Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin bereketiyle yetiştirildiği için ayrı bir lezzete, ayrı bir değere ayrı bir öneme sahiptir." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman ara verilen karpuz festivalini son 3 yıldır Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle görkemli bir şekilde kutladıklarını kaydetti.

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

- Karpuz taşıyan develerin yer aldığı yürüyüşle başlayan festivalde, çocuklar arasında karpuz yeme, yuvarlama ve karpuza en yakışan çocuk yarışması, üreticiler arasında da karpuz ağırlık yarışması yapıldı - Vali Ali İhsan Su: - "İlimizde yaklaşık 30 bin d

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

Diyarbakır'da "12. Karpuz Festivali" düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:37
Sabah
05:59
Öğle
12:17
İkindi
15:44
Akşam
18:26
Yatsı
19:42

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Çarşamba

Büşra Eczanesi
Yenisehir
Sur Eczanesi
Sur
Akan Eczanesi
Baglar
İbnisina Eczanesi
Baglar
Gökkuşağı Eczanesi
Baglar
Ruken Eczanesi
Kayapinar
Gül Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.