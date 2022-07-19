Diyarbakır'da 1500 öğrenciye Hazar Uyanış Gençlik Kampında ücretsiz tatil imkanı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, tatil yapma imkanı bulunmayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz yaz kampı, konuklarını ağırlamaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait Elazığ'ın Maden ilçesi Gezin Mahallesinde yer alan Hazar Uyanış Gençlik Kampında tatil yapma imkanı bulunmayan öğrenciler bir hafta boyunca tatil yapacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı merkez ve ilçelerdeki akademi lise ve bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilerin katılacağı yaz kampında yaklaşık 1500 öğrenci doğa ile iç içe kamp yapma fırsatı bulacak.

Dicle ve Hani ilçelerindeki bilgi evi ile akademi liselerde eğitim gören 120 gençle başlatılan kampta uzman eğitmenler, çocuklara milli ve manevi değerler seminerleri, resim, el becerileri, halk oyunları, müzik, okuma, sinema, yaratıcı drama, robotik ve ritim atölyeleri aracılığıyla eğitimler verecek.

Çocukların, fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sportif faaliyetler kapsamında her gün belirli saatlerde yüzme, futbol, basketbol, satranç, tenis ve voleybol etkinlikleri düzenlenecek.

Madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele konularında ise Yeşilay ve Kızılay ekipleri tarafından çocuklara haftada bir kez eğitim verilecek.

Çocuklar, kamp dönemi boyunca her gün belirlenen saatlerde yarı olimpik yüzme havuzunda zaman geçirecek. Yaşanabilecek olumsuz duruma karşı cankurtaranlarında görev yaptığı havuzda, alanında uzman eğitmenler, yüzme bilmeyen çocuklara yüzme, yüzme bilenlere ise yüzme stillerini öğretecek.

Kamptan yararlanan çocuklara, kamp süresince diyetisyenler tarafından hazırlanan liste doğrultusunda 3'ü ana 2'si ara olmak üzere 5 öğün yemek hizmeti verilerek düzenli beslenmeleri sağlanacak.

Her hafta kampın son gününde ise çocuklara kamp ateşi etrafında müzikler eşliğinde veda gecesi düzenlenecek.

Toplamda 8 hafta sürecek yaz kampı her hafta farklı bilgi evi ve akademi lise öğrencilerinin katılımıyla devam edecek.

Hani Akademi Lise öğrencisi Nihat Şık, kampa katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Şık, şöyle konuştu:

"Hiç böyle bir fırsatım olmamıştı, böyle gezilere katılmamıştım. İlk defa tatile çıkıyorum. Ortam mükemmel, doğayla iç içeyiz. Farklı etkinlikler düzenleniyor. Havuzlarda yüzüyoruz. Köyde bu ortamlarımız yok. Bütün bu güzel olanaklar Büyükşehir Belediyesi tarafından bize ücretsiz sağlanıyor, teşekkür ederim."

Daha önce tatil yapma imkanı bulmadığını dile getire bilgi evi öğrencisi Mürsel Çiçek (12) de, "Daha önce tatil yapmamıştım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkan sayesinde kampa geldim, çok mutluyum." dedi.

Akademi Lise öğrencisi Seyit Demir ise, kamp alanını çok beğendiğini belirterek, doğayla iç içe bir ortamla buluştuklarını ve güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.