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Diyarbakır'da baygın halde bulunan alacasansara özenle bakılıyor

29.06.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan alacasansar, bakımının ardından doğaya bırakılacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da doğada baygın halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan alacasansarın bakımı, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde itinayla yapılıyor.

Kent kırsalında vatandaşlar tarafından baygın halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şubesi ekiplerine teslim edilen alacasansarın, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisi sürüyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) oluşturduğu "hassas kategori"deki kırmızı listede yer alan alacasansarın, uzman ekip tarafından dikkatle bakımı yapılıyor ve beslenmesi sağlanıyor.

Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alaaddin Kaya, alacasansarın nadir görülen türlerden olduğunu söyledi.

Alacasansarın özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son yıllarda yapılan biyolojik çeşitlilik çalışmaları ve foto kapanlar sayesinde tespit edildiğini bildiren Kaya, bunun kokarcaya da yakın bir tür olduğunu belirtti.

Çekingenliğinden dolayı tehlike anında alacasansarın hafif bir koku bıraktığını anlatan Kaya, bu türlerin doğada bulunmasının ekolojik dengenin yerinde olduğunu gösterdiğini aktardı.

Alacasansarın fare ve yılan gibi sürüngenlerin avcısı olduğunu dile getiren Kaya, "Bunların nüfusunu dengeliyor. Şu anda soyları tehlike düzeyinde. O yüzden daha da üzerinde durulması gereken bir tür. Doğada nadiren denk gelinen bir canlı." dedi.

Kaya, geçen hafta baygın halde bulunan alacasansarın, hiçbir sağlık sorununun olmadığını, bakımının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şubesi ekiplerince doğal yaşam alanına bırakılacağını kaydetti.

Diyarbakır'da baygın halde bulunan alacasansara özenle bakılıyor

- Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan alacasansar, bakımının ardından doğaya bırakılacak

Diyarbakır'da baygın halde bulunan alacasansara özenle bakılıyor

Diyarbakır'da baygın halde bulunan alacasansara özenle bakılıyor

Diyarbakır'da baygın halde bulunan alacasansara özenle bakılıyor

Diyarbakır'da baygın halde bulunan alacasansara özenle bakılıyor

Diyarbakır'da baygın halde bulunan alacasansara özenle bakılıyor

Diyarbakır'da baygın halde bulunan alacasansara özenle bakılıyor

Diyarbakır'da baygın halde bulunan alacasansara özenle bakılıyor

Diyarbakır'da baygın halde bulunan alacasansara özenle bakılıyor
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