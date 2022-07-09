Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Vali Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesindeki Valilik bahçesinde düzenlenen programda, böyle güzel bir Diyarbakır ve Kurban Bayramı gününde beraber olmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadığını söyledi.

Bayramda imkanı olan vatandaşların kurbanlarını kestiğini anlatan Su, şöyle devam etti:

"Cenabıhak hepimizin kesilen kurbanlarını kabul etsin. Önemli bir ibadeti yerine getirdiler. Tüm vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bayramlar çok özel ve güzel günlerimizdir. Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kaynaşmanın zirveye ulaştığı özel günlerdir. Bu bayramda öncelikle büyüklerimizin ziyaretlerini yaparak, ellerini öperek, hayır dualarını almaya çalışalım. Küçükleri ve çocukları da sevindirelim."

"Bu bayramı huzur içerisinde idrak edip kutluyorsak aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu fedakarlıkla olmaktadır." ifadesini kullanan Su, bu nedenle mahalle ve çevrede bulunan şehit ailelerinin ziyaret edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bayramda yetim, öksüz ve kimsesizlerin unutulmaması gerektiğini ifade eden Su, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlar da bizim çocuklarımız ve yavrularımızdır. Onları da sevindirerek bayram mutluluğu ve coşkusuna katmaya gayret göstermeliyiz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabıhak'tan nice bayramlara sağlık, afiyet ve huzur içerisinde bizleri ulaştırmasını temenni ediyorum. Dirliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın. Kurban Bayramı'nın ülkemizin, ilimizin huzurunun devamına, tüm dünya insanlığına, İslam aleminin barışına ve esenliğine vesile olmasını temenni ediyorum."

Vali Su, daha sonra programa katılanlarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Jandarma Bölge Komutan Tümgeneral Fuat Güney, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, HÜDA PAR İl Başkanı Faruk Dinç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.