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Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

05.09.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul" projesi kapsamında Diyarbakır Muazzez Beran Ortaokulunda güneş enerjisi sistemi kuruldu - Okulun çatısına kurulumu yapan meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, sistemin bakımını da gerçekleştirecek

DİYARBAKIR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul" projesi" kapsamında kurulan güneş enerjisi sistemi sayesinde Diyarbakır Muazzez Beran Ortaokulu kendi enerjisini üretmeye başlayacak.

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri alanı öğretmenleri ve öğrencileri tarafından kurulumu yapılan sistemin bakımını da yine öğrenciler gerçekleştirecek.

Sistemin faaliyete geçmesiyle yıllık ortalama enerji tüketimi 44 bin 165 kwh olan okulun ortalama 48 bin 180 kwh enerji üretmesi bekleniyor.

Okulda güneş enerjisi sisteminin kurulmasıyla ilgili yürütülen çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Akbaş, gazetecilere, kent genelinde altyapısı uygun olan tüm okullara güneş enerjisi santrallerinin meslek liseleri tarafından kurulacağını, periyodik bakımlarının da yine meslek liselerince yapılacağını söyledi.

Yıllardır sanayide eksikliği dile getirilen nitelikli ara eleman sorununun da bu projeyle çözüme kavuşacağını belirten Akbaş, "Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Lisesi elektrik-elektronik alanı öğretmenleri ve öğrencileri tarafından kurulumu gerçekleştirilen 'güneş enerjisi santrali' küresel enerji kriziyle birlikte artan enerji ihtiyacının karşılanmasında yönelinen alanlardan biri. Şehrimizde önümüzdeki yıllarda bu alanda nitelikli ara elemana ihtiyaç duyulacaktır. Burada uygulayarak öğrenen öğrencilerimiz söz konusu ihtiyacın karşılanmasında önemli bir rol üstlenecektir." ifadelerini kullandı.

Akbaş, Bakanlık olarak en temel amaçlarının da bu olduğunu dile getirerek, meslek liseleri olarak ihtiyaç duyulan her alanda nitelikli personel yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bu çalışmalarla en büyük kazancın bu okullardan mezun olan öğrencilerin alanlarında yetkin birer personel olarak iş hayatına erken bir şekilde başlaması olacağını anlatan Akbaş, projede yer alan öğrencilerin aynı zamanda ücret de kazandığını kaydetti.

Akbaş, kazanma ve kazandırma esaslı olan çalışmanın hem doğaya hem ülke ekonomisine hem de iş gücü piyasasına kazanım sağlayacağını belirtti.

Projede yer alan Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinden Şevval Dağtaş, öğrendikleri bilgileri uygulamaya geçirmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, öğrenirken de bir yandan para kazandıklarını söyledi.

Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

- "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul" projesi kapsamında Diyarbakır Muazzez Beran Ortaokulunda güneş enerjisi sistemi kuruldu - Okulun çatısına kurulumu yapan meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, sistemin bakımını da gerçekleştirecek

Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

Diyarbakır'da çevre dostu okul kendi enerjisini üretecek

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