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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

23.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle dün Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için giden ve nehre düşerek kaybolan 10 yaşındaki A.D'nin bulunması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

A.D'nin yakınları arama çalışmalarını takip ediyor.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Dicle Nehri‎ Diyarbakır çocuk

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