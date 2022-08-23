Alınan bilgiye göre, ailesiyle dün Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için giden ve nehre düşerek kaybolan 10 yaşındaki A.D'nin bulunması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz