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Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

07.08.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoldan geçen kişinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar Peyas Mahallesi 235. Sokak'ta şapkalı ve yüzleri maskeli 2 kişi, park halinde olan ve bir kişinin bulunduğu otomobile ateş açtı.

Bu sırada yoldan geçen C.Ç, yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan C.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 2 kişinin silahla ateş açması ve ardından kaçarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

- Yoldan geçen kişinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

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Diyarbakır silahlı saldırı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
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Sabah
05:20
Öğle
12:30
İkindi
16:18
Akşam
19:30
Yatsı
20:57

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazar

Gülan Eczanesi
Yenisehir
Murat Eczanesi
Yenisehir
İdil Eczanesi
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