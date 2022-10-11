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Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

11.10.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde verim artışı, üreticinin yüzünü güldürdü.

Çınar ilçesinin Yarımkaş köyünde üretilen Karacadağ pirincinde hasat sürüyor.

Kaymakamlık, Çınar Ziraat Odası ve Çınar Zerzevan Kalesi Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle köyde hasat etkinliği yapıldı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, çiftçilerle bir süre orakla daha sonra biçerdöverle çeltik hasadı yaptı.

Günlü, AA muhabirine, hasadın bereketli olmasını dilediklerini belirterek çok güzel bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Bugün üreticinin hasat sevincini paylaştıklarını dile getiren Günlü, 3 bin 500 dekar alanda üretilen çeltiğin hasadının sürdüğünü belirtti.

Günlü, "Karacadağ pirinci şeker oranının düşük olması nedeniyle diğer pirinçlere göre daha sağlıklı. Protein değeri de diğer pirinçlere göre daha yüksek. Bu da Karacadağ pirincini kaliteli hale getiriyor. Elimizdeki bu önemli değeri daha iyi noktalara getirmek adına çalışma başlatmak üzere buraya geldik." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da Karacadağ pirincine coğrafi işaret tescili alarak bölgeyi koruma altına aldıklarını söyledi.

Karacadağ pirincinin değerli bir ürün olduğunu dile getiren Atalar, "Diyarbakır'da yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda bu yıl çeltik tarımını gerçekleştirdik. Bakanlık ve Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla üreticilerimize bu yıl 63 ton tohum dağıttık. Tohumlar nisanda toprakla buluşturuldu ve bugün de hasat için burada bulunuyoruz. Geçen yıl dekar başına 400 kilogram olan verim bu yıl ortalama 450 kilograma yükseldi." dedi.

Üretici Hadi Gulçer ise bu yıl verimden memnun olduklarını ifade etti.

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

Diyarbakır'da hasadı süren tescilli Karacadağ pirinci verimiyle üreticiyi mutlu etti

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Çiftçi Diyarbakır Çınar Pirinç karacadağ

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