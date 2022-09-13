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Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

13.09.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ali İhsan Su: - "Devletimiz ve hükumetimiz olarak çocuklarımızın en güzel mekanlarda, en üstün teknolojik imkanlarla yetişmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hayırsever iş insanı Raif Türk adına yaptırılan 32 derslikli ilkokulun açılışı gerçekleştirildi.

DİMER Grup bünyesinde faaliyet yürüten DİMİN Madencilik tarafından Bağlar ilçesinde yaptırılan 32 derslikli Raif Türk İlkokulunun açılış töreninde İstiklal Marşı okundu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Vali Ali İhsan Su, programda, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da her alanda çok önemli kamu ve özel sektör hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.

İlde eğitim alanında yapılan çalışmalara değinen Su şunları kaydetti:

"2021-2022 yılı içerisinde 3 milyar 431 milyon liralık eğitim yatırımlarını yapıyoruz. Bunların içinde 2 bin 648 derslikli 199 iş, 400 kişilik 2 pansiyon, 5 atölye, 2 spor salonu, 110 kişilik 2 öğretmenevi bulunmakta. Bunların bir kısmını bitirdik, eğitime açtık, devam edenler ve proje bazında olanlar var. İnşallah bunları en kısa sürede Diyarbakır'a kazandıracağız. Eğitim çok önemli, çocuklarımız için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Öğretmenlerimizle ilgili her şeyi yapıyoruz. Velilerimizle iyi bir diyalog içerisinde eğitimi sürdürüyoruz."

İlde 26 bin 177 öğretmenin 470 bin 99 öğrenciye hizmet verdiğini ifade eden Su, "Devletimiz ve hükûmetimiz olarak çocuklarımızın en güzel mekanlarda, en üstün teknolojik imkanlarla yetişmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadesini kullandı.

Su, Raif Türk'e teşekkür etti.

DİMER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk de yaşamında çobanlık, öğretmenlik, gazetecilik gibi mesleklerde çalıştığını, son olarak da madencilik sektöründe olduğunu belirtti.

Türk, "Hayatımda yaptığım ve çoğu dostumun başarı diye övdüğü hiçbir şey bu okulu çocuklarımıza kazandırmak kadar engin bir coşku vermedi bana. Çünkü çocuklarımız ve ülkemizin bütün çocukları bizim çocuklarımızdır ve aynı zamanda geleceğimizdir. " diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi protokol üyeleri ve çocuklar birlikte kesti, Vali Su ve Türk okulun ilk zilini çaldı.

Daha sonra Vali Su beraberindekilerle okulu gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Programa Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen madencilik sektörü ile STK temsilcileri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

- Vali Ali İhsan Su: - "Devletimiz ve hükumetimiz olarak çocuklarımızın en güzel mekanlarda, en üstün teknolojik imkanlarla yetişmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı adına yaptırılan ilkokulu açıldı

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