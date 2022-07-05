YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

05.07.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp 50 yaşındaki şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) için arama çalışması başlatıldı.

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılan Kuru'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Kuru'nun bulunması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için arama çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:09
Sabah
04:55
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:52
Yatsı
21:31

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Aslı Eczanesi
Yenisehir
Nujin Eczanesi
Yenisehir
Kerim Eczanesi
Baglar
Maral Eczanesi
Baglar
Rüzgar Eczanesi
Baglar
Elit Eczanesi
Kayapinar
Akdemir Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Patlama sesi korkuttu! Delik uçakla tam 14 saat boyunca...

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.