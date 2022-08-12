YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

12.08.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 erkek kardeş boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ulutürk Mahallesi'nde yaşayan ve serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren iki kardeş akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arama çalışması sonucu çocukların cansız bedenine ulaşan ekipler 2 kardeşin cesedini sudan çıkardı.

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 2 kardeş boğuldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dicle Nehri‎ Diyarbakır boğulma kardeş

Diyarbakır Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:24
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:24
Yatsı
20:50

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Doğu Eczanesi
Sur
Serdar Eczanesi
Sur
Şevin Eczanesi
Baglar
Mervenur Eczanesi
Baglar
Merkez Eczanesi
Baglar
Ekin Dila Eczanesi
Kayapinar
Ozan Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Kocasıyla cinsel ilişki yaşarken sevgilisi evi bastı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.