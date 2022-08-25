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Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

25.08.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi'nde Dicle Nehri'ne giren çocuk bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ile itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuğun cesedine ulaşıldı.

Ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

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Dicle Nehri‎ Diyarbakır boğulma

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