DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi'nde Dicle Nehri'ne giren çocuk bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ile itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuğun cesedine ulaşıldı.
Ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu
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