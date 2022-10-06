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Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

06.10.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ali İhsan Su: - "Karacadağ pirincimiz çok özel bir ürünümüz. Pirincimizin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde bazalt taşlı arazilerde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce merkez Bağlar ilçesinin Karacadağ eteklerinde yer alan kırsal Alatosun Mahallesi'nde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinin hasadı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, etkinlikte önce biçerdöver, sonra orakla çeltik hasadı yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, hasadın bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

Karacadağ pirincinin kentin coğrafi tescil alan 48 ürünü arasında bulunduğunu belirten Su, "Karacadağ pirincimiz çok özel bir ürünümüz. Pirincimizin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kalitesi, tadı ve aromasıyla bölgemizde ve Türkiye'de vatandaşlarımızın severek ve beğenerek yediği bir pirinç türü." dedi.

Su, bu yıl Çermik, Çınar, Bağlar ve Hazro ilçelerinde Karacadağ Pirincinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesinin 57 çiftçiye 50 ton, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de 63 ton çeltiği çiftçilere dağıttığını aktardı.

Bu yıl çiftçi kayıt sistemine göre ilde yaklaşık 7 bin 500 dekarda Karacadağ pirinci ekiminin gerçekleştirildiğini aktaran Su, "İnşallah Karacadağ pirincini hem yaygınlaştıracağız hem de geliştireceğiz. Tabi bu yaygınlaşıp geliştikçe pazar payını da artırma yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve üreticiler katıldı.

Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

- Vali Ali İhsan Su: - "Karacadağ pirincimiz çok özel bir ürünümüz. Pirincimizin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi

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