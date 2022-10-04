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Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

04.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

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Diyarbakır toz taşınımı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:10
Öğle
12:13
İkindi
15:30
Akşam
18:06
Yatsı
19:21

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Salı

Leman Eczanesi
Yenisehir
Nehir Eczanesi
Sur
Eylül Eczanesi
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