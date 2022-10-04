DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.
Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu
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