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Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

07.10.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliğinde yüzlerce kişi pedal çevirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinlik, Elazığ Caddesi üzerinde bulunan büyükşehir belediyesi binası yanında start aldı.

Etkinlik öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, etkinlik için gençlere dağıtılmak üzere bisikletlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından gönderildiğini söyledi.

Kimliğin ve kişiliğin tarihle oluştuğunu aktaran Demircan, "Etkinliğin ismini çok güzel vermişler, 'Yeni şehirden kadim şehre.' Diyarbakır büyüdü çok güzel mekanları oldu ama eskiyi tarihimizi unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunu bütün dünyaya haykıracağız." dedi.

Demircan, kent genelinde yapılan çalışmalardan ve Sur Kültür Yolu Festivali'ne katkılarından dolayı Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve ekibine teşekkür etti.

Vali Su, etkinliğin kentin tarihi değerlerini en çok barındıran ilçesi Sur'da gerçekleştirdiklerini, tarihi surlar içerisinde yer alan 18 anıtsal eserin onarım ve restorasyonunu tamamladıklarını aktardı.

Sur Kültür Yolu Festivali'nin yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla başlayacağını anımsatan Su, festival öncesi alanı gezip görmek için etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, bisikletleriyle tarihi surlardan Kurşunlu Camisi önüne kadar pedal çevirdi.

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

Diyarbakır'da "Yeni Şehirden Kadim Şehre" bisiklet turu etkinliği yapıldı

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