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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı kılındı

09.07.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı kılındı

SAKARYA (AA) - Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını eda etmek için camilere akın etti.

Kentte her yaştan vatandaş, bayram namazını kılmak için camilerde saf tuttu.

İzmit ilçesinde tarihi Fevziye Camisi'ni dolduran cemaat, bayram namazını eda etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

- Sakarya

Sakarya'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilerde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için camilerde saf tuttu.

Adapazarı ilçesinde Tarihi Orhan Camisi'ni dolduran cemaat, bayram namazını kıldı. Vatandaşlar, hutbenin okunması ve duanın ardından bayramlaştı.

Bayramın öneminin işaret edildiği hutbede ayrıca, kurban kesimi konusunda vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

- Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde bayram namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinde farklı mimari dokuya sahip camiye akın eden vatandaşlar, namazı eda etti.

Hutbeyi dinleyen cemaat, dua edilmesinin ardından bayramlaştı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar bayram namazını kılmak için Kepez Tepe Camisi'ni doldurdu.

Namazı kılan cemaat, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Büyükleriyle namaza gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.

- Karabük

Karabük'te de vatandaşlar bayram namazını eda etmek için camileri doldurdu.

Safranbolu ilçesindeki Merkez Camisi'ne gelen cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi. Vatandaşlar hep birlikte dua ettikten sonra bayramlaştı.

- Bolu ve Bartın

Bolu'da da vatandaşlar Büyük Cami Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Camisi'ne akın etti.

Namazlarını eda eden vatandaşlar, hutbenin okunması ve duanın ardından cami çıkışında sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. Bazı vatandaşların namaza çocuklarıyla geldiği görüldü.

Bartın'da ise vatandaşlar bayram namazı için Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camileri başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Şadırvan Camisi'nde İl Müftü Vekili Hulusi Güner tarafından verilen vaazda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, bayram ziyaretleri ve dargınlıkların son bulmasının önemi vurgulandı.

Çocukların da ilgi gösterdiği namaz sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı kılındı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bayram namazı kılındı

Kocaeli'de bayram namazı

Kocaeli'de bayram namazı

Kocaeli'de bayram namazı

Kocaeli'de bayram namazı

Kocaeli'de bayram namazı

Kocaeli'de bayram namazı

Kocaeli'de bayram namazı

Kocaeli'de bayram namazı

Kocaeli'de bayram namazı

Kocaeli'de bayram namazı

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Bolu Kocaeli Sakarya Zonguldak Bartın Karabük Düzce Akçakoca kurban bayramı namazı

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:30
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:28
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