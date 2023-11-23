Dolandırıcılık davasında Fatih Altaylı'dan olay yaratacak açıklama! ''Seçil Erzan'ın ofisini silahla basıp, paralarını almışlar''

Gazeteci Fatih Altaylı, futboldaki dolandırıcılık krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle Semih Kaya ve Ayhan Akman için söylediği sözler sosyal medyada çok konuşuldu. Bu iki ismin verdiklerinden daha çok para kazandığını iddia eden Altaylı, Ayhan Akman'ın Seçil Erzan'ın ofisini silahla bastığını ifade etti.



"DAVAYI OKUDUM, HİÇBİR ŞEY ANLAMADIM" "20 milyon Dolar Arda'nın futbol hayatı boyunca kazandığı paranın tamamı değilse bile önemli bir bölümüdür. Diyorlar ki; Emre ve Arda kredi alıp bu işe verdi. Okudum bu davayı. Hiçbir şey anlamadım. O kadar karışık ki dün söylediğim doğru, bu iş uzun yıllara kadar sürer bu dava. Bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı çok emin olamıyorum."

"BİR SÜRÜ TUTARSIZLIK VAR" "Çünkü bir sürü tutarsızlık var. Bu hafta sonu da bunu konuşalım istiyorum aslında. Rezan Epözdemir'i davet ettim sırf bu davayla ilgili anlatsın diye. Diyenler olacak bu tek yanlı olacak diye. Doğru, en azından Rezan Epözdemir anlattıktan sonra karşı tarafında yani Seçil Erzan tarafında bir söz hakkı olacaktır. Onların da avukatları istiyorsa kapımız onlara da açık olacaktır ama ben konuyu anlamaya çalışıyorum."

"FUTBOLCULARI KANDIRMAK İÇİN BANKANIN ADINI KULLANMIŞ OLABİLİR" "Benim anladığım şu: Bu fon bence bankaya falan ait değil. Seçil Erzan futbolcuları kandırmak için bankanın adını kullanmış olabilir, futbolcular Fatih Terim de bu işin içinde olduğu için bu işe inanmış olabilirler. Bunun bankaya ait olduğunu..."

"BAZI FUTBOLCULAR SEÇİL ERZAN'I DÖVMÜŞLER" "Başka futbolcuları konuşmaya başladık biz. Okuduğum davanın dosyasında gördüğüm kadarıyla darplar var, futbolcuların bazılarının alacağı kalmamış olan Semih Kaya gibi bazı futbolcular Seçil Erzan'ı dövmüşler, çok karmakarışık bir işler var."