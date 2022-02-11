Dua Lipa konser öncesi plajda keyif yaptı! Stres attı

Albümleri İngiltere ve ABD listelerinde en çok satanlar arasında yer alan Dua Lipa pandemi sebebiyle turnesini iptal etmek zorunda kalmıştı. Dua Lipa bu süreçte sevgilisinden de ayrılmıştı. Sonunda turnesi için sahne almaya başlayan Dua Lipa son günlerden sahne şovlarıyla dikkat çekiyor. Turne için Miami'de bulunan Dua Lipa gün içinde plajda vakit geçiriyor.

MİNİK BİKİNİSİYLE BOY GÖSTERDİ

Future Nostalji Turu’nun startını Florida’da veren Dua Lipa sonunda sahneye çıkabilmiş olmaktan dolayı çok keyifli. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra uzun süre tatil yapan Lipa gündüz vakitlerini yine plajda geçiriyor.

Sarı ve turuncu örgü bikinisiyle plajda arkadaşlarıyla takılan güzel şarkıcı üzerine bir tık küçük gelen bikiniyle tüm gün güneşin tadını çıkardı. Arkadaşlarıyla sohbet edip zaman zaman da kitap okuyan Lipa güzelliğiyle plajın gözdesi oldu.

Minik bikini altını yine minicik bir örgü pareo ile kapatan Lipa gün sonunda oteline döndü. Lipa plajda da ikonik bir çanta kullanmayı ihmal etmedi.