MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dua Lipa konser öncesi plajda keyif yaptı! Stres attı

Dua Lipa konser öncesi plajda keyif yaptı! Stres attı

11.02.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dua Lipa uzun süredir pandemi sebebiyle ertelenen "Future Nostalgia" turu için Miami'deydi. Sahnelere efsane bir dönüş yapan Lipa boş zamanlarını ise plajda geçiriyor. Güneşin ve denizin tadını çıkaran Dua Lipa örgü bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Albümleri İngiltere ve ABD listelerinde en çok satanlar arasında yer alan Dua Lipa pandemi sebebiyle turnesini iptal etmek zorunda kalmıştı. Dua Lipa bu süreçte sevgilisinden de ayrılmıştı. Sonunda turnesi için sahne almaya başlayan Dua Lipa son günlerden sahne şovlarıyla dikkat çekiyor. Turne için Miami'de bulunan Dua Lipa gün içinde plajda vakit geçiriyor.

MİNİK BİKİNİSİYLE BOY GÖSTERDİ

Future Nostalji Turu’nun startını Florida’da veren Dua Lipa sonunda sahneye çıkabilmiş olmaktan dolayı çok keyifli. Sevgilisinden ayrıldıktan sonra uzun süre tatil yapan Lipa gündüz vakitlerini yine plajda geçiriyor.
Sarı ve turuncu örgü bikinisiyle plajda arkadaşlarıyla takılan güzel şarkıcı üzerine bir tık küçük gelen bikiniyle tüm gün güneşin tadını çıkardı. Arkadaşlarıyla sohbet edip zaman zaman da kitap okuyan Lipa güzelliğiyle plajın gözdesi oldu.
Minik bikini altını yine minicik bir örgü pareo ile kapatan Lipa gün sonunda oteline döndü. Lipa plajda da ikonik bir çanta kullanmayı ihmal etmedi.
Güzel şarkıcı plajda geçirdiği anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Dua Lipa son dönemde servetini ikiye katlamasıyla gündeme geliyordu. Bu yıl 22.7 milyon sterlin kazanan İngiliz şarkıcının, sadece 1 ayda 1.9 milyon sterlin gelir elde ettiği ortaya çıktı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Sütyensiz pozları olay oldu! Resmen göğsünü açtı

Sütyensiz pozları olay oldu! Resmen göğsünü açtı

Öpüşme ayrılık getirdi! Alişan yorumu olay oldu

Öpüşme ayrılık getirdi! Alişan yorumu olay oldu

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

İlginizi Çekebilir

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.