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Dubois'e şans tanımamıştı bunu kimse bilmiyordu... İşte Boey'in sırrı

19.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'da performansıyla parlayan isimlerin başında gelen Fransız sağ bek Sacha Boey, Okan Buruk tarafından hazırlık maçlarında kadroya dahil edilmemişti. Buna rağmen performansında müthiş bir yükseliş gösteren Boey, yeni transfer Leo Dubois'e de şans tanımazken Fransız oyuncunun sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Leo Dubois

Leo Dubois

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den 1.15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Kamerun asıllı Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray'da özellikle bu sezon gösterdiği performansla adeta izleyenleri büyülüyor.

DUBOIS'E ŞANS TANIMADI!

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Leo Dubois'in kadroya gelişiyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fransız sağ bek için, Monza'dan gelen 1.5 milyon Euro'luk teklif kabul edilmişti ancak Dubois'in yaşadığı sakatlık sonrası tekrar forma şansı yakalayan 22 yaşındaki oyuncu bu şansı çok iyi kullanmış ve ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

HAZIRLIK MAÇLARINDA OYNATILMADI

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Sarı-Kırmızılılar'ın sezon öncesi gerçekleştirdiği hazırlık kamplarında kadroya dahil alınmayan Boey, takımla çalışmalara Antalyaspor maçından iki gün önce başlarken, hazırlık maçlarında forma giymeden resmi maça çıkmıştı.

SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

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Tüm bunlara rağmen müthiş oyunuyla herkesin takdirini toplayan Sacha Boey, ilk 7 haftanın altın 11’ine adını yazdırmayı başarırken, nasıl bir anda bu çıkışı yakaladığı merak konusu olmuştu. Sacha Boey'in performansının yükselişindeki en büyük etkenin kadro dışı kaldığı dönemde formda kalmak için yurt dışından getirdiği özel antrenör olduğu ortaya çıktı. Fransız antrenör Boey ile oldukça yakından ilgilendiği ve sezon öncesince bir futbolcunun yapması gereken tüm idmanları kendisine verdiği Boey'un da performansında müthiş bir ivme yakaladığı öğrenildi.

SACHA BOEY FOTOĞRAFLARI

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