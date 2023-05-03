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  4. Dudak uçuklatan para! 2023 yılında dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu!

Dudak uçuklatan para! 2023 yılında dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu!

03.05.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya spor camiasında her gün birbirinden farklı olay yaşanmaya devam ediyor. Sürprizlerle dolu olan 2023 yılında en çok kazanan sporcular belli oldu. Bu yıl dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu arasında Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, zirvede yer aldı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un, 2023 yılının en çok kazanan sporcuları listesinde ilk 3 sırada, yıldız futbolculara yer verildi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transferiyle yıllık gelirini yaklaşık iki kat artıran Ronaldo, 136 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı.

Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası zaferi yaşayan Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Lionel Messi 130 milyon dolarlık kazancıyla ikinci, PSG'den takım arkadaşı Fransız yıldız Kylian Mbappe ise 120 milyon dolarla üçüncü sırayı aldı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James (119,5 milyon dolar) ve "Canelo" lakaplı Meksikalı boksör Saul Alvarez (110 milyon dolar) listede ilk 5'e giren diğer sporcular oldu.

Tenisten geçen yıl emekliye ayrılmasına rağmen İsviçreli Roger Federer, 95,1 milyon dolarlık kazancıyla listede ilk 10 içinde kalmayı başardı.

İlk 10 sırada yer alan sporcular şöyle:

İŞTE O İSİMLER

CRISTIANO RONALDO (FUTBOLCU)

CRISTIANO RONALDO (FUTBOLCU)

136 MİLYON DOLAR

LIONEL MESSI (FUTBOLCU)

LIONEL MESSI (FUTBOLCU)

130 MİLYON DOLAR

KYLIAN MBAPPE (FUTBOLCU(

KYLIAN MBAPPE (FUTBOLCU(

120 MİLYON DOLAR

LeBRON JAMES (BASKETBOLCU)

LeBRON JAMES (BASKETBOLCU)

119,5 MİLYON DOLAR

SAUL ALVAREZ (BOKSÖR)

SAUL ALVAREZ (BOKSÖR)

110 MİLYON DOLAR

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