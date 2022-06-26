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Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

26.06.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salon şefi Velat Üstündağ: - "Salonda bulduğumuz takıları müdürümüze teslim ederek, düğün sahiplerine ulaştırıyoruz" - Düğün salonu müdürü Alpay Karademir: - "İlk defa poşet içerisinde tüm altınlarını bırakan bir çift ile karşılaştık"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir düğün salonunda unutulan altınlar salon şefi tarafından temizlik sırasında bulunarak, sahibine ulaştırıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğünün ardından yapılan rutin temizlik sırasında salon şefi Velat Üstündağ tarafından gelin ve damat odasında 4 bilezik ve bir küpeden oluşan yaklaşık 150 gram altın takı bulundu.

Üstündağ bulduğu takıları düğün salonunun müdürü Alpay Karademir'e teslim etti.

Karademir de düğün sahiplerine takıları ulaştırdı.

Salon şefi Üstündağ, AA muhabirine, salonda sürekli eşyalarını unutan ailelerle karşılaştıklarını belirterek, bu eşyaları sahiplerine teslim ederek insani görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Üstündağ, "Düğün sahipleri takılarını sayarken bir an önce düğün konvoyuna yetişebilme telaşıyla burada değerli eşyalarını unutabiliyor. Salonda bulduğumuz takıları, eşyaları müdürümüze teslim ederek, düğün sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

Son olarak temizlik sırasında yaklaşık 150 gram altın bulduğunu anlatan Üstündağ, bu takıları da salon müdürüne teslim ettiğini belirtti.

- "İlk defa poşet içerisinde tüm altınlarını bırakan bir çift ile karşılaştık"

Düğün salonu müdürü Alpay Karademir de salonda düğünün ardından eşya unutulması ile sık karşılaştıklarını anlattı.

Karademir, düğün telaşıyla cep telefonu, çanta unutulduğunu ancak takıyı ilk gez gördüklerini ifade ederek, "İlk defa poşet içerisinde tüm altınlarını bırakan bir çift ile karşılaştık. Poşetin içinde yaklaşık 150 gramlık 4 bilezik ve bir çift küpe olduğunu fark ettik. Düğün sahiplerini çağırarak salonda herhangi bir şey unutup unutmadıklarını sorduk. İçinde altın olan bir poşet kaybettiklerini söylediler. Altınları teslim ettik. Aile salon şefimize teşekkür etti." diye konuştu.

Aileye altınlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Karademir, bu duyarlı davranışından dolayı salon şefine teşekkür etti.

Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

- Salon şefi Velat Üstündağ: - "Salonda bulduğumuz takıları müdürümüze teslim ederek, düğün sahiplerine ulaştırıyoruz" - Düğün salonu müdürü Alpay Karademir: - "İlk defa poşet içerisinde tüm altınlarını bırakan bir çift ile karşılaştık"

Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

Düğün salonunu temizlerken bulduğu altınları gelin ve damada teslim etti

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