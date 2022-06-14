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Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

14.06.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Dünya berberler buluşması" yapıldı.

Bandido Cosmetics sponsorluğunda Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe İstanbul Berberler Odası'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen dünya starlarının berberleri ilk kez Türkiye'de bir araya geldi.

Fuar tadında gerçekleşen bir günlük organizasyonda birbirinden farklı şovlarla saç modasının önderleri kendilerini ifade etti.

Sunucu Merve Akıncı'nın sunum yaptığı etkinliğe, yaklaşık 5 bin kişinin katılımı bekleniyor.

Program, özellikle kuaförlük-berberlik mesleğinin insan üzerindeki değişimine sağladığı olumlu etkileri, şovlarla ortaya koydu.

Etkinlikte AA muhabirine konuşan Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmeleri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, dünyanın en ünlü kuaförlerini İstanbul'da misafir ettiklerini belirterek, bu organizasyonun mesleklerinin gelişimini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz de İngiltere'den Dubai'ye kadar kendi ülkelerinde mesleklerinde çok başarılı olan kuaförlerin Türkiye'de buluştuğunu anlatarak, etkinliğe sadece berberlerin değil, eğitmenlerin de katıldığını ifade etti.

İleri düzeydeki meslektaşlarını Türkiye'ye davet ettiklerini aktaran Akyüz, böyle bir etkinliğin Türkiye'de yapılmasından gurur duyduğunu dile getirdi.

Organizasyonda katılımcılara plaket takdim eden Karakaş ve Akyüz, Eurocup Türkiye yarışmasında birinci olan Türk berber ve kuaförlerin kupasını takım kaptanı Erkan Engin'e verdi.

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

Dünya berberleri İstanbul'da bir araya geldi

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