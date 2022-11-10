Dünya bunu konuşuyor! Wanda Nara deliye döndü, işte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı

Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, 9 yıldır birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile beklenmedik bir şekilde ayrıldıklarını açıklamış, ikilinin bu ayrılıkları sonrası birçok iddia ortaya atılmıştı.

Özellikle Beşiktaş derbisine kadar futbol dışında birçok konu ile gündeme gelen yıldız oyuncunun eşinden ayrılma sebebi olarak Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğu öne sürülmüştü. Bunlar yaşanırken Wanda Nara, İtalya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunmuş, Arjantinli medyatik güzel Mauro Icardi hakkında konuştuğu anlarda gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Wanda Nara yaptığı açıklamada "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.