SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Dünya bunu konuşuyor! Wanda Nara deliye döndü, işte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı

Dünya bunu konuşuyor! Wanda Nara deliye döndü, işte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı

10.11.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve çok ses getiren transferi Mauro Icardi, ayrıldığı eşi Wanda Nara ile yaşadığı birliktelik ile gündemlerden düşmüyor. Arjantinli güzel ile geçtiğimiz günlerde ayrılığını duyuran yıldız oyuncunun inişli çıkışlı bu ilişkisi dünya basınında da geniş yer bulurken, İngiltere'de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, 9 yıldır birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile beklenmedik bir şekilde ayrıldıklarını açıklamış, ikilinin bu ayrılıkları sonrası birçok iddia ortaya atılmıştı.

Özellikle Beşiktaş derbisine kadar futbol dışında birçok konu ile gündeme gelen yıldız oyuncunun eşinden ayrılma sebebi olarak Nara'nın Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğu öne sürülmüştü. Bunlar yaşanırken Wanda Nara, İtalya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunmuş, Arjantinli medyatik güzel Mauro Icardi hakkında konuştuğu anlarda gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Wanda Nara yaptığı açıklamada "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ICARDI OTELE ALINMADI

ICARDI OTELE ALINMADI

Yaşanan bu olayların ardından Icardi'nin kulüpten özel izin alarak Arjantin'e gittiği açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun Wanda Nara'yı barışmaya ikna etmek için ülkesine gittiği belirtilmişti.

Icardi'nin o tarihlerde Wanda Nara'nın otelinin önünde görüntüleri ortaya çıkmış, yıldız futbolcu güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Gossipeame'nin paylaştığı görüntülerde Icardi'nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyordu.

Öte yandan Mauro Icardi'nin Arjantinli aktris China Suarez ile eşinin aldattığı ve bu durumun ayrılığa sebep olduğu konuşulurken Wanda Nara bu konu hakkında "Onun hakkında her şeyi biliyordum. Onun ne telefonunu kurcaladım ne de bunu konu hakkında bir arayışa girdim. Ama bu durumun farkındaydım. Oturduk Icardi bana 'Sana bu durumu anlatmak istiyorum' dedi. Icardi, canınızı acıtsa da size doğruları söyleyen biri. Bu yüzden onunla hemen hemen her zaman tartışırım, çünkü o size doğruyu söyleyen biri, canını acıtsa da. Bana birini gördüğünü söyledi. China Suarez'den bahsediyorum" şeklinde konuşmuştu.

Tüm bunlar yaşanırken, Wanda Nara Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda son oynadığı Ofspor maçına gelmiş ve maçı eski eşi ile birlikte izlemesinin ardından sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu gösteren gönderiler paylaşmıştı. İstanbul'dan taşındığı bilinen Nara, İstanbul'dan yaptığı bir diğer paylaşıma ise 'Yeni ev' notunu düşmüştü. Bu durumun nedeni de ortaya çıktı.

O HABER SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ!

O HABER SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ!

İngiltere'nin ünlü gazetesi The Sun'da çıkan bir haber sonrası Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın adeta çılgına döndüğü öğrenildi. The Sun'ın haberine göre; 29 yaşındaki yıldız oyuncu Mauro Icardi, ünlü Türk aktris Devrim Özkan ile bir birliktelik yaşıyor. Haberde ikilinin el ele görüntülendiği belirtilirken, "29 yaşındaki Icardi'nin şimdi de Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte" ifadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara son dakika galatasaray icardi

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!

İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!

Vedat Muriqi tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen oyuncu yok...

Vedat Muriqi tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen oyuncu yok...

Galatasaray'da deprem! Yunus Akgün'ün son talebi yönetimi şoke etti

Galatasaray'da deprem! Yunus Akgün'ün son talebi yönetimi şoke etti

Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi

Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.