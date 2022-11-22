Dünya Kupalarının değişilmez kalecisi Guillermo Ochoa! Lewandowski'nin penaltısını kurtardı

Dünya Kupalarının değişilmez kalecisi Guillermo Ochoa kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle 2014 ve 2018 Dünya Kupalarında gösterdiği performansla turnuvanın yıldızlarından seçilen Ochoa, Katar'daki turnuvaya da damga vurdu.

LEWANDOWSKI DE TADINA BAKTI!

Ochoa'nın milli takımlardaki durdurulamaz performansının tadına Lewandowski de baktı. Polonya-Meksika maçında Meksika'nın kalesini koruyan Ochoa, Lewandowski'nin kullandığı penaltıyı kurtardı. Maç boyunca müthiş bir performans ortaya koyan Ochoa için "Süper Kahraman geri döndü!" şeklinde yorumlar yapıldı.