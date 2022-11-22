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Dünya Kupalarının değişilmez kalecisi Guillermo Ochoa! Lewandowski'nin penaltısını kurtardı

22.11.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzenlenen son Dünya Kupalarında gösterdiği performansla damga vuran Guillermo Ochoa, 2022 Dünya Kupası'na da ilk maçtan damga vurdu. Polonya'nın kazandığı penaltıda Lewandowski'nin vuruşunu kurturan Guillermo Ochoa, sosyal medyada gündem oldu.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Dünya Kupalarının değişilmez kalecisi Guillermo Ochoa kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle 2014 ve 2018 Dünya Kupalarında gösterdiği performansla turnuvanın yıldızlarından seçilen Ochoa, Katar'daki turnuvaya da damga vurdu.

LEWANDOWSKI DE TADINA BAKTI!

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Ochoa'nın milli takımlardaki durdurulamaz performansının tadına Lewandowski de baktı. Polonya-Meksika maçında Meksika'nın kalesini koruyan Ochoa, Lewandowski'nin kullandığı penaltıyı kurtardı. Maç boyunca müthiş bir performans ortaya koyan Ochoa için "Süper Kahraman geri döndü!" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Meksika Polonya Christina Ochoa dünya kupası guillermo ochoa lewandowski

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