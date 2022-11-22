SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Dünya Kupası'nda akıllara durgunluk veren pozisyon! Trabzonspor'un eski golcüsü öyle bir golü harcadı ki...

Dünya Kupası'nda akıllara durgunluk veren pozisyon! Trabzonspor'un eski golcüsü öyle bir golü harcadı ki...

22.11.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus ile karşı karşıya gelen Danimarka'da Cornelius, kaleye 1 metre uzaklıktan topu kafasıyla direğe nişanladı. Kaçan bu golün ardından Danimarkalı taraftarlar sosyal medyada Cornelius'a büyük tepki gösterdi.

Andreas Cornelius

Andreas Cornelius

DAN Danimarka
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünya Kupası'nda Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve Dünya Kupası'nda bu yıl ilk defa bir maç golsüz tamamlanmış oldu. Maçın son anlarında Trabzonspor'un eski golcüsü Cornelius'un kaçırdığı pozisyon taraftarlara saç baş yoldurttu.

'İSTENMEYEN ADAM' İLAN EDİLDİ

Milli Takımdaki performansıyla sürekli eleştiri odağında olan Cornelius, yine Danimarka formasıyla iyi bir performans gösteremedi. Bunun üzerine yüzde yüzlük bir pozisyonu da harcayan Cornelius ülkede adeta 'istenmeyen adam' ilan edildi.

İlginizi Çekebilir

Dünya Kupası'nda bir ilk! Skor herkesi şaşırttı

Dünya Kupası'nda bir ilk! Skor herkesi şaşırttı

 Arjantin'i Suudi Arabistan değil, Jorge Jesus devirmiş!

Arjantin'i Suudi Arabistan değil, Jorge Jesus devirmiş!

 Herve Renard'ın temizlik şirketinden Dünya Kupası'na uzanan gurur dolu hikayesi!

Herve Renard'ın temizlik şirketinden Dünya Kupası'na uzanan gurur dolu hikayesi!

İŞTE AKILLARA DURGUNLUK VEREN O POZİSYON

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Tunus Danimarka cornelius dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

Gerçek başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

Gerçek başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

Emlak vergisi 2022 ikinci taksit için son gün 8 gün

Emlak vergisi 2022 ikinci taksit için son gün 8 gün

Lionel Messi'den tarihe geçen gol! Dünya Kupası'nda bir ilk...

Lionel Messi'den tarihe geçen gol! Dünya Kupası'nda bir ilk...

Lionel Messi, Dünya Kupası'na şokla başladı!

Lionel Messi, Dünya Kupası'na şokla başladı!

Fatih Terim'den başkanlık sinyali! 'Bekleyelim, görelim!'

Fatih Terim'den başkanlık sinyali! 'Bekleyelim, görelim!'

Sezon başında gitmişti, geri dönüyor! Fitili ateşledi...

Sezon başında gitmişti, geri dönüyor! Fitili ateşledi...

İlginizi Çekebilir

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Çırılçıplak poz verip tüm dövmelerini sergiledi!

Çırılçıplak poz verip tüm dövmelerini sergiledi!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.