Dünya Kupası'nda akıllara durgunluk veren pozisyon! Trabzonspor'un eski golcüsü öyle bir golü harcadı ki...

Dünya Kupası'nda Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve Dünya Kupası'nda bu yıl ilk defa bir maç golsüz tamamlanmış oldu. Maçın son anlarında Trabzonspor'un eski golcüsü Cornelius'un kaçırdığı pozisyon taraftarlara saç baş yoldurttu.

'İSTENMEYEN ADAM' İLAN EDİLDİ

Milli Takımdaki performansıyla sürekli eleştiri odağında olan Cornelius, yine Danimarka formasıyla iyi bir performans gösteremedi. Bunun üzerine yüzde yüzlük bir pozisyonu da harcayan Cornelius ülkede adeta 'istenmeyen adam' ilan edildi.