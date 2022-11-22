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Christian Eriksen geri döndü, Danimarka sahadan beraberlikle ayrıldı! Dünya Kupası'nda 3. gün heyecanı devam etti...

22.11.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası kaldığı yerden devam etti. Danimarka ile Tunus'un karşı karşıya geldiği mücadelede gol sesi çıkmadı. Trabzonspor'un eski golcüsü Andreas Cornelius'un inanılmaz bir golden yararlanamadığı maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu

Christian Eriksen geri döndü, Danimarka sahadan beraberlikle ayrıldı! Dünya Kupası'nda 3. gün heyecanı devam etti...
Christian Eriksen

Christian Eriksen

DAN Danimarka
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
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2022 Dünya Kupasının 3. gününde Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Diğer maçlara nazaran pozisyonun yaşanmadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Dünya Kupası'nda bu yıl ilk defa bir maç golsüz tamamlanmış oldu.

ERIKSEN KUPA'YA GERİ DÖNDÜ

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EURO 2020'de kalp rahatsızlığı geçiren Eriksen, yeniden Danimarka formasıyla Dünya Kupası'na geri dönüş yaptı. Maçta 90 dakika boyunca sahada kalan yıldız oyuncu silik bir performans ortaya koydu.

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Danimarka'da Cornelius, kaleye 1 metre uzaklıktan topu kafasıyla direğe nişanladı!

NELSSON FORMA GİYMEDİ

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Nelsson bu maça yedek başladı. Karşılaşma sonuna kadar oyuna giremeyen sarı-kırmızılı oyuncu gözünü bir sonraki maça dikti.

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