Christian Eriksen geri döndü, Danimarka sahadan beraberlikle ayrıldı! Dünya Kupası'nda 3. gün heyecanı devam etti...

2022 Dünya Kupasının 3. gününde Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Diğer maçlara nazaran pozisyonun yaşanmadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Dünya Kupası'nda bu yıl ilk defa bir maç golsüz tamamlanmış oldu.
EURO 2020'de kalp rahatsızlığı geçiren Eriksen, yeniden Danimarka formasıyla Dünya Kupası'na geri dönüş yaptı. Maçta 90 dakika boyunca sahada kalan yıldız oyuncu silik bir performans ortaya koydu.
Danimarka'da Cornelius, kaleye 1 metre uzaklıktan topu kafasıyla direğe nişanladı!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Nelsson bu maça yedek başladı. Karşılaşma sonuna kadar oyuna giremeyen sarı-kırmızılı oyuncu gözünü bir sonraki maça dikti.