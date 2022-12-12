SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Dünya Kupası'nda parladı, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Aboubakar transferde son noktayı koydu

Dünya Kupası'nda parladı, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Aboubakar transferde son noktayı koydu

12.12.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giymiş olan ve Siyah-Beyazlı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Vincent Aboubakar, Suudi ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. 30 yaşındaki golcü oyuncu için son günlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe iddiaları ortaya atılırken Kamerunlu golcü söylentilere son noktayı koydu. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla boy gösteren ve gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başaran Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın ismi son günlerde Süper Lig için yeniden anılmaya başlanmıştı.

30 yaşındaki golcünün adı eski takımı Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de anılırken, söylentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olmuştu.

PORTO BAŞKANINA HEDİYE 

PORTO BAŞKANINA HEDİYE 

Tüm bunlar yaşanırken Aboubakar'dan, Kamerun'un Dünya Kupası'na veda etmesi sonrası flaş bir hamle gelmiş, tecrübeli oyuncu, elenir elenmez ilk iş olarak soluğu Portekiz’de alırken, daha önce formasını giydiği Porto’yu ziyaret ederek Başkan Pinto Da Costa’ya bir de hediye vermişti.

Aboubakar'ın bu hamlesi eski takımı Porto'ya döneceği yönünde haberlerin çıkmasına neden olurken, konuyla alakalı iki taraftan da net bir açıklama gelmemişti.

SON NOKTAYI KOYDU

SON NOKTAYI KOYDU

Tüm bunlar yaşanırken, 30 yaşındaki golcü oyuncudan transfer dedikoduları sonrası bir açıklama geldi. İznini yarıda kesip cumartesi günü Al-Nassr kampına katılan Aboubakar, Dünya Kupası’nda yaşadıkları ve transfer iddiaları için konuştu.

AL-NASSR'DA DEVAM EDECEK 

AL-NASSR'DA DEVAM EDECEK 

Dünya Kupası’ndan talihsiz bir şekilde elendiklerini söyleyen Aboubakar, Porto’ya yaptığı ziyaretin transferle ilgisi olmadığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika aboubakar beşiktaş fenerbahçe Süper Lig FIFA Dünya Kupası süper li ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor

Resmi açıklama bekleniyor! O isim ortaya çıktı...

Resmi açıklama bekleniyor! O isim ortaya çıktı...

Tarihe geçecek transfer! Fenerbahçe derken, ezeli rakibe mi gidecek?

Tarihe geçecek transfer! Fenerbahçe derken, ezeli rakibe mi gidecek?

Ocak ayında dönüyor! Süper Lig devine imza...

Ocak ayında dönüyor! Süper Lig devine imza...

MANU, Ronaldo ile adeta dalga geçiyor!

MANU, Ronaldo ile adeta dalga geçiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! Görenler dehşete düştü

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! Görenler dehşete düştü

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.