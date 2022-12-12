Dünya Kupası'nda parladı, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Aboubakar transferde son noktayı koydu

PORTO BAŞKANINA HEDİYE

Tüm bunlar yaşanırken Aboubakar'dan, Kamerun'un Dünya Kupası'na veda etmesi sonrası flaş bir hamle gelmiş, tecrübeli oyuncu, elenir elenmez ilk iş olarak soluğu Portekiz’de alırken, daha önce formasını giydiği Porto’yu ziyaret ederek Başkan Pinto Da Costa’ya bir de hediye vermişti.