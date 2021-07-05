Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'den Bodrum paylaşımı: Sonsuzluk ve ötesi

Televizyon dünyasının yakından tanınan yıldız isimleri dünyaca ünlü aktör Orlando Bloom ve dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, tatil için Türkiye'ye geldi. Bir süedir Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran ünlü çift, sık sık sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcı sevgilisi Bloom ile verdiği dudak dudağa pozunu "Sonsuzluk ve ötesi..." notunu düşerek yayınlandı.

Dünyaca ünlü yıldız isimden Bodrum paylaşımı!

Televizyon ve müzik dünyasının yakından tanınan isimleri Orlando Blomm ile Katy Perry çifti tatil için Türkiye'yi tercih etti.

Uzun süredir birlikte olan ve bu birliktelikten Daisy adında bir kız çocukları bulunan çift şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

Yunanistan tatillerinin ardından rotayı Bodrum'a çeviren Katy Perry ve aktör Orlando Bloom'un tatil paylaşımları ile dikkat çekiyor.

Konakladıkları otelin sonsuzluk havuzunda aşka gelen ikili, dudak dudağa poz verdi.