MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'den Bodrum paylaşımı: Sonsuzluk ve ötesi

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'den Bodrum paylaşımı: Sonsuzluk ve ötesi

05.07.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yıldız isimler tatil için Bodrum'u tercih etti. Ünlü şarkıcı Katy Perry ile aktör Orlando Bloom, Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde dudak dudağa poz veren çiftten Perry sosyal medya hesabından paylaştığı gönderisine "Sonsuzluk ve ötesi..." notunu düşerek dikkat çekti.

Televizyon dünyasının yakından tanınan yıldız isimleri dünyaca ünlü aktör Orlando Bloom ve dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, tatil için Türkiye'ye geldi. Bir süedir Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran ünlü çift, sık sık sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcı sevgilisi Bloom ile verdiği dudak dudağa pozunu "Sonsuzluk ve ötesi..." notunu düşerek yayınlandı.

Dünyaca ünlü yıldız isimden Bodrum paylaşımı!

Televizyon ve müzik dünyasının yakından tanınan isimleri Orlando Blomm ile Katy Perry çifti tatil için Türkiye'yi tercih etti.
Uzun süredir birlikte olan ve bu birliktelikten Daisy adında bir kız çocukları bulunan çift şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.
Yunanistan tatillerinin ardından rotayı Bodrum'a çeviren Katy Perry ve aktör Orlando Bloom'un tatil paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Konakladıkları otelin sonsuzluk havuzunda aşka gelen ikili, dudak dudağa poz verdi.
Romantik karelerini 126 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, "Sonsuzluk ve ötesi..." notunu düştü.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Katy Perry
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Önce yüzük sonra Meedo geldi! İşte o görüntü

Önce yüzük sonra Meedo geldi! İşte o görüntü

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

"Aşı kalp kası iltihabı yapıyor" iddiasına yanıt

"Aşı kalp kası iltihabı yapıyor" iddiasına yanıt

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.