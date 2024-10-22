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Dünyaca ünlü site, Süper Lig'in şampiyonunu şimdiden açıkladı! 9. haftanın ardından ligin favorisi değişti... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.10.2024 08:24
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Süper Lig'de heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürerken haftanın tamamlanmasının ardından dünyaca ünlü veri sitesi şampiyonluk tahminini açıkladı. Açıklanan tahminde favorinin değişmesi ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri tamamlanırken heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde heyecan devam ederken sezonunun haritası da çıkarıldı.

Ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index, ligin kalan bölümünü simüle etti. Buna göre küme düşecek takımlar ve şampiyonluk yarışı haritası ortaya çıktı.

Son güncellemenin ardından ligde şampiyonluğun favorisi de değişti.

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Ünlü siteye göre küme düşecek takımlar şöyle:

19) ADANA DEMİRSPOR - 20 PUAN

18) HATAYSPOR - 31 PUAN

17) BODRUM FK - 35 PUAN 

16) KAYSERİSPOR - 35 PUAN

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Süper Lig Şampiyon beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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