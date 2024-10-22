Dünyaca ünlü site, Süper Lig'in şampiyonunu şimdiden açıkladı! 9. haftanın ardından ligin favorisi değişti... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 9. hafta mücadeleleri tamamlanırken heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde heyecan devam ederken sezonunun haritası da çıkarıldı.

Ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index, ligin kalan bölümünü simüle etti. Buna göre küme düşecek takımlar ve şampiyonluk yarışı haritası ortaya çıktı.

Son güncellemenin ardından ligde şampiyonluğun favorisi de değişti.