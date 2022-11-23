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Dünyanın en güçlü çocuğu olarak ünlenmişti! 8 yaşındaki karın kaslarını gören inanamıyordu... Son hali inanılmaz

23.11.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 8 yaşındayken vücut geliştirme sporuna gönül veren Richard Sandrak, dünyanın en güçlü çocuğu olarak ünlenmişti. “Küçük Herkül” olarak isimlendirilen Sandrak, karındaki, bacak ve kollarındaki belirgin kas yığınları sayesinde kısa sürede popülerleşmeyi başardı. Aradan geçen 20 yılda ise “Küçük Herkül” tamamen farklı bir şekilde görünmeye başladı.

Dünyanın en güçlü çocuğu olarak tanınmaya başlandığında Richard Sandrak fiziksel görüntüsünün gören herkesi şaşırttığını söyledi. Belirgin karın kaslarıyla herkesi şaşırttığını ifade eden Sandrak, bazı insanları bir bodysuit giymediğine inandırmaya çalıştığının söyledi. Özellikle yetişkinlerin sürekli olarak kaslarına dokunmak istediğini dile getiren Sandrak, “Sürekli beni ellemek istiyorlardı. Bir türlü kendimi anlatamadım” dedi.

TAMAMEN TANIMAZ HALDE

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Şu anda 30 yaşında olan Sandrak, “Pek çok insan gelip kaslarımın sahte olup olmadığını kontrol etmeye çalışıyordu. Bir keresinde hiç tanımadığım bir adam karnımdaki deriyi çekerek beni kontrol etti” diye konuştu.

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Yıllar içinde ağırlık kaldırmaktan ve vücut geliştirme sporundan sıkılmaya başladığını ifade eden Sandrak, “Artık Herkül olarak değil, Richard olarak tanınmak istiyorum. Yıllarca bu şekilde yaşadım ancak o günleri geride bıraktım. Kararımdan hiç pişman değilim” dedi. Sandrak’ın yıllar içindeki fiziksel değişimi ise görenleri şaşkına çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Vücut geliştirme Fitness

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