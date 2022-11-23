Dünyanın en güçlü çocuğu olarak ünlenmişti! 8 yaşındaki karın kaslarını gören inanamıyordu... Son hali inanılmaz

Dünyanın en güçlü çocuğu olarak tanınmaya başlandığında Richard Sandrak fiziksel görüntüsünün gören herkesi şaşırttığını söyledi. Belirgin karın kaslarıyla herkesi şaşırttığını ifade eden Sandrak, bazı insanları bir bodysuit giymediğine inandırmaya çalıştığının söyledi. Özellikle yetişkinlerin sürekli olarak kaslarına dokunmak istediğini dile getiren Sandrak, “Sürekli beni ellemek istiyorlardı. Bir türlü kendimi anlatamadım” dedi.

TAMAMEN TANIMAZ HALDE

Şu anda 30 yaşında olan Sandrak, “Pek çok insan gelip kaslarımın sahte olup olmadığını kontrol etmeye çalışıyordu. Bir keresinde hiç tanımadığım bir adam karnımdaki deriyi çekerek beni kontrol etti” diye konuştu.

Yıllar içinde ağırlık kaldırmaktan ve vücut geliştirme sporundan sıkılmaya başladığını ifade eden Sandrak, “Artık Herkül olarak değil, Richard olarak tanınmak istiyorum. Yıllarca bu şekilde yaşadım ancak o günleri geride bıraktım. Kararımdan hiç pişman değilim” dedi. Sandrak’ın yıllar içindeki fiziksel değişimi ise görenleri şaşkına çevirdi.