Dünyanın en iyi yürüyerek gezilebilen şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir şehir de var!

Skyscanner, dünyanın en yürünebilir şehirlerini açıkladı. Listede Türkiye'den bir şehir de var. Skyscanner uzmanları yürüyüş parkurlarının sayısı, hava kalitesi, suç oranı ve başlıca turistik yerler arasındaki mesafe gibi bir dizi faktörü inceledi.

UNESCO Eski Kenti'ne sahip 'harika' bir İspanyol şehrinden, Doğu Avrupa'daki masalsı güzellikteki bir yere kadar işte dünyanın en yürünebilir şehirleri...