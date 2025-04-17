Dünyanın en iyi yürüyerek gezilebilen şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir şehir de var!

Skyscanner, dünyanın en yürünebilir şehirlerini açıkladı. Listede Türkiye'den bir şehir de var. Skyscanner uzmanları yürüyüş parkurlarının sayısı, hava kalitesi, suç oranı ve başlıca turistik yerler arasındaki mesafe gibi bir dizi faktörü inceledi.
UNESCO Eski Kenti'ne sahip 'harika' bir İspanyol şehrinden, Doğu Avrupa'daki masalsı güzellikteki bir yere kadar işte dünyanın en yürünebilir şehirleri...
YÜRÜYEREK GEZEBİLECEĞİNİZ ŞEHİRLER!
Cordoba, İspanya
Endülüs'ün kalbinde yer alan güzel bir şehir olan Cordoba, Skyscanner tarafından 'yürüyerek gezilebilecek ve keşfedilebilecek harika bir yer' olarak tanımlanıyor. Turistlerin şehrin başlıca turistik yerlerini yürüyerek gezmesi sadece 26 dakika sürecek. Simge yapılar listesinde en üst sırada Cordoba'nın 'inanılmaz camisi' La Mezquita yer alıyor.
Nagasaki, Japonya
Skyscanner, Nagasaki'nin Kyoto ve Osaka kadar yoğun turist trafiğine sahip olmasa da 'yürüyerek keşfedilebilecek muhteşem bir şehir' olduğunu açıklıyor. Seyahat uzmanları şöyle diyor: 'Nagasaki, çevresindeki tepelerde teraslar halinde inşa edilmiş binalarıyla büyük bir limana kurulmuş güzel bir şehir.' Nagasaki ayrıca listedeki şehirler arasında en düşük suç oranına sahip ve turistik yerlere yürüyerek ulaşmak kolay.
Hiroşima, Japonya
Listeye giren ikinci Japon şehri ise Hiroşima oldu. Skyscanner, burayı 'gezmek için harika' bir yer olarak tanımlıyor. Skyscanner diyor ki: 'İlk durağınız Hiroşima Barış Anıtı Parkı olmalı; şehrin kasvetli tarihini Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'nde deneyimleyebilirsiniz.' Şehrin yıkıcı geçmişine rağmen Hiroşima artık gelişen bir metropol ve turistler yerel lezzetleri denemek için Okonomimura yemek salonunu kaçırmak istemeyeceklerdir. Turistlerin başlıca turistik yerlere yürüyerek gitmesi sadece 41 dakika sürüyor ve Hiroşima tek başına yürüyerek keşfedilebilecek güvenli bir şehir.
Reggio Calabria, İtalya
Skyscanner şunları söylüyor: 'En önemli yerler arasında muhteşem sahil şeridi, güzel Rabarama heykeli ve Museo Nazionale Della Magna Grecia yer alıyor.' Müzede M.Ö. 5. yüzyıla ait bronz eserler ile Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler sergileniyor. şehir son derece yürüyerek gezilebilir ve turistlerin ana turistik yerlere yürüyerek gitmesi sadece 25 dakika sürecek.
Monte Carlo, Monako
Vatikan'ı saymazsak, Monako Avrupa'nın en küçük ülkesidir, dolayısıyla yürüyerek gezilebilecek bir yerdir. Turistlerin Monte Carlo'nun başlıca turistik mekanlarını yürüyerek gezmesi sadece 36 dakika sürüyor.
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