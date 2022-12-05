Dünyanın en şişman kadınlarından biriydi! Tam 317 kilo ağırlığındaydı... Değişimiyle şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mississippi eyaletinde yaşayan Christina Philips isimli bir kadın fazla kiloları nedeniyle 2 yıl boyunca eve bağımlı hale yaşadı. Evinde odadan odaya yürürken dahi nefes nefese kalan genç kadın “İçinde olmak istemediğim bu bedenin içinde hapsoldum” diyerek radikal değişiminin ilk hareketini yaptı.

SÜREKLİ HAZIR GIDALAR TÜKETİYORDU

Kilo problemlerinin ortaya çıkmaya başladığı ilk zamanlarda sürekli olarak hazır gıdalar tükettiğini ifade eden Philips, “Ailem beni durduramıyordu. Sürekli olarak bir şeyler yemek istiyordum” dedi. Fazla kilolarıyla mücadele ettikten sonra sonunda gastrik baypass ameliyatı olmaya karar veren Philips, sıkı bir diyet ve egzersiz programı sayesinde 185 kiloya kadar düştü.

Kilo verme sürecinin kendisindeki kaygıları arttırmaya başladığını belirten Philips yeniden kilo almak ve eve bağımlı halde yaşamaktan korkmaya başladığı için terapi görmeye başladığını söyledi.